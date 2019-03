SE EMOCIONA CON LOS CAMPEONES

El rey Felipe VI no se quiso perder la final entre España y Lituania del Eurobasket 2015. Tras el partido felicitó a los jugadores uno por uno en los vestuarios y dedicó unas palabras a los campeones. "No lo voy a decir con toda la expresión que me sale del corazón porque hay cámaras pero, sois la leche", decía el rey.