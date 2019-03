SE MOSTRÓ ENFADADO CON LA PRENSA

El jugador de los Chicago Bulls y de la selección española Pau Gasol no ha querido dar su opinión sobre el proceso político que vive Catalunya y ha evitado responder a las preguntas sobre el hipotético caso de que el Barça no pudiese jugar la Liga. "No me gusta que se puedan manipular mis palabras en momentos de éxito como ahora", indicó.