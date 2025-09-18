Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ana Peleteiro alza la voz sobre Gaza: "Duele ver como el mundo del atletismo guarda silencio..."

La campeona de Europa de triple salto hace un llamamiento para no permanecer en silencio y denuncia que lo que está ocurriendo en Gaza "es una tragedia y un genocidio".

Ana Peleteiro en una imagen subida a redes sociales con la equipaci&oacute;n de Espa&ntilde;a para los JJOO

Ana Peleteiro en una imagen subida a redes sociales con la equipación de España para los JJOOInstagram: apeleteirob

"No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento humano". Es el contundente mensaje de Ana Pelteiro, campeona de Europa y medallista olímpica de triple salto, sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. La atleta gallega ha alzado la voz para denunciar lo que está ocurriendo en esa zona del mundo y pedir a sus compañeros e instituciones que se pronuncien.

"Durante estos días he estado atenta a la celebración del Campeonato del Mundo de Atletismo y no puedo evitar sentir un sabor agridulce y, cuanto menos, una profunda decepción. Por ello, quiero aprovechar este momento para dirigirme directamente a mis compañeros y compañeras atletas, así como a las federaciones que hoy están allí presentes. No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento humano", denuncia Ana Peleteiro en el comunicado colgado en sus redes sociales.

"Lo que está ocurriendo en Palestina es una tragedia y un genocidio que exige toda nuestra atención y solidaridad. El deporte siempre se ha presentado como un símbolo de unión, respeto y justicia. Precisamente por eso, duele ver cómo el mundo del atletismo, que tiene la capacidad de inspirar a millones de personas, guarda silencio frente a la violencia y las violaciones de derechos humanos que se están viviendo", asegura Ana Peleteiro.

El mensaje de Ana Peleteiro sobre Gaza
El mensaje de Ana Peleteiro sobre Gaza | IG: Ana Peleteiro

"No es fácil hablar, lo sé, pero nuestro compromiso con los valores que defendemos en las pistas y fuera de ellas debería ir más allá de las medallas. Hoy quiero declarar mi apoyo al pueblo palestino, a las víctimas civiles y a todas las personas que luchan por la paz, la justicia y la dignidad", apunta la atleta gallega.

"Hago un llamado a mis compañeros y compañeras, así como a las instituciones que nos representan, para que se pronuncien. Levantar la voz es un acto mínimo de responsabilidad. El silencio nunca será una opción frente a las violaciones de los derechos humanos. Free Palestina", concluye Peleteiro.

