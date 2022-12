Alba Palacios, primera jugadora transgénero en el fútbol español

No ha sido fácil, ni tampoco un camino corto, pero Alba Palacios puede ya disfrutar de una de las cosas con las que más disfruta: jugar al fútbol en un equipo femenino. No sería nada nuevo, de no ser porque es la primera futbolista transgénero en España. A sus 33 años, ha debutado con Las Rozas.

Y marcó un gol. El primero de su equipo además para abrir el marcador ante el Sur Getafe, en un duelo que terminó 4-1. "He estado muy nerviosa, no me esperaba marcar. Es un sueño", dijo tras el partido.

En 2017 dejó de ser Álvaro para ser Alba, y aunque no han pasado aún los dos años de hormonación ya ha debutado con Las Rozas. "Inolvidable. Ha sido muchísimo tiempo queriendo jugar con como me siento yo, como una mujer", comenta.