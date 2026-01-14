Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las abuelas más poderosas de Canarias

Miguelina y Lourdes se preparan para volver a pulverizar récords en el campeonato de Europa de Powerlifting.

Gracia López
Publicado:

A sus 79 años no hay nada que la pare, ni siquiera una competición al más alto nivel. Miguelina Padrón comenzó a practicar powerlifting a los 75 años, durante la pandemia. Fue su nieto quien la animó a conocer este deporte de fuerza y quien comenzó a entrenarla. Todo empezó como un hobby pero pronto se convirtió para esta poderosa abuela en toda una forma de vida.

Tanto es así que cinco años después Miguelina, y a sus casi ochenta años, ha participado ya en diez competiciones nacionales e internacionales y es la única mujer española en la categoría de Máster 3, es decir de mayores de 70 años. En 2024 consiguió la medalla de plata en el campeonato de Europa y el año pasado bronce. Además de ser durante tres años consecutivos la campeona de España. Pero para esta abuela canaria el deporte es mucho más que una competición.

"Estoy mucho mejor de salud ahora que cuando empecé a entrenar, no me duelen las rodillas, ni los huesos"

Miguelina Padrón

"Estoy mucho mejor de salud ahora que cuando empecé a entrenar, no me duelen las rodillas, ni los huesos y solo me tomo una pastilla al día", explica Miguelina Padrón.

Su vida no ha sido fácil, enviudó cuando aún no había cumplido los 40 años y tuvo que sacar adelante a sus tres hijas sola, casi no ha tenido tiempo de dedicarse a otra cosa que no fuera trabajar. Marcos, su nieto y a día de hoy también entrenador, asegura que entrenar a su abuela es un "chute de energía". "Es muy disciplinada y agradecida, no falla ni un solo día y eso que tiene que entrenar al menos tres veces a la semana durante tres o cuatro horas".

Ahora se preparan para viajar a Finlandia donde competirá en el campeonato de Europa y del que espera volver con un nuevo título. A esta cita acude con una compañera de batallas con la misma energía: Lourdes Padilla tiene 60 años y comenzó a entrenar Powerlifting hace tan solo uno pero eso no ha impedido que se haya alzado ya con el oro de España en su categoría, Máster 2 (mayores de 60 años).

Para Lourdes el deporte ha sido una constante en su vida aunque nunca en esta modalidad. Se jubiló hace un años y después de un momento emocionalmente complicado al perder a sus padres, se cruzó en su camino Dani Rizo, su entrenador y mentor. Inmediatamente supieron que se necesitaban. Ella acarreando muchas lesiones propias de haber cuidado durante años a dos personas mayores y él sin motivación en la vida tras un bache complicado con hábitos nada saludables. Ambos comenzaron a trabajar juntos y en apenas unos meses Lourdes se alzó con el oro español.

"He tenido que sacar dinero de donde no había"

Dani también ha empezado a competir en campeonatos oficiales y en unos días se estrena como entrenador en un campeonato internacional en Finlandia. Una cita a la que Lourdes acude con mucho sacrificio, se queja de que ninguna institución pública ni entidad privada ayuda a estas deportistas.

"He tenido que sacar dinero de donde no había y ahorrar mucho para poder pagar los pasajes y el hotel ya que nadie nos ayuda y eso que somos representantes de nuestro país a nivel internacional y con medallas de oro y plata", se queja.

Muchos inconvenientes que, hasta ahora, estas poderosas abuelas han podido superar. Ojalá cuenten con más apoyos para seguir haciéndolo y que su ejemplo cunda entre jóvenes y no tan jóvenes.

