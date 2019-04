De Guindos: "La previsión de crecimiento del 2,7% para 2016 es demasiado prudente"

ENTREVISTA EN MÁS DE UNO

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos no confirma en Más de uno si va a estar presente en el futuro Gobierno, que saldrá dependiendo de las negociaciones de Rajoy. Asegura que lo relevante no es si seguirá o no y comenta que "quedan tareas pendientes de los próximos presupuestos".