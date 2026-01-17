Vuelve 'Lo de Évole' a laSexta con Manuel Carrasco como primer invitado en su séptima temporada

Este domingo, Jordi Évole cita a los espectadores a un reencuentro en su programa 'Lo de Évole'. El presentador vuelve a laSexta con una séptima temporada, y no lo hace solo. Manuel Carrasco será el primer invitado en una entrevista que recorre las calles iluminadas de Londres.

Tras cerrar el curso anterior como el programa más visto de la cadena por sexto año consecutivo con una media del 8,6% de cuota de pantalla, el formato vuelve con nuevos programas y conversaciones que harán reflexionar tanto a los espectadores como a sus invitados.

Un primer invitado con gran trayectoria musical

En el primer programa de esta nueva temporada, Évole se reúne con Manuel Carrasco, cantante andaluz con un éxito que va más allá de las reproducciones de sus canciones. Su salto a la fama se dio en 2002, cuando participó en el concurso de 'Operación Triunfo'. A partir de ahí, escribió su propia historia, con un prólogo que comenzaba con una vida humilde junto a su familia en Isla Cristina (Huelva).

Manuel Carrasco ha ido cocinando su carrera a fuego lento. Pasó por salas y teatros antes de llenar estadios, para conseguir convertirse a día de hoy en el músico español que más entradas ha vendido en un concierto. Ahora graba sus canciones en su estudio de Abbey Road, y es por eso por lo que ha elegido la ciudad londinense para su entrevista con Évole.

Cantante y presentador abordarán temas como el alcance que tienen sus canciones, las causas sociales que reivindica en ellas o la parte oscura de su fama. Todo esto mientras pasean por las calles de la capital británica, comen 'fish and chips' y charlan de la vida; se toman unas pintas en un pub y comparten escenario cantando juntos en un 'open mic'.

Invitados de gran nivel

Pero en esta nueva temporada, 'Lo de Évole' ofrece mucho más. Promete un formato distinto en cada programa, adaptando el contenido y la forma a cada invitado. Iñaki Urdangarin, Lola Herrera, Alba Flores, Fernando Tejero, o Loles León, están entre las personalidades con las que el presentador y codirector mantendrá conversaciones con las relaciones humanas como hilo conductor, con el fin de descubrir cada semana su lado menos conocido.

