Vicente Vallés: "Siempre quería un balón"

CARTA A LOS REYES MAGOS

El presentador Vicente Vallés nos confiesa que cuando era pequeñito su regalo favorito era un balón. "Soy tan apasionado del fútbol que no me importaba que me regalaran un balón cada año, cosa que no ocurría. Pero cuando llegaba un balón era la alegría de esa Navidad, y siempre lo recuerdo y espero que este año también puedan venir con un balón". Para este año, Vicente Vallés espera que los Reyes Magos le traigan "algún aparatito relacionado con los tecnologías, que también me gustan mucho".