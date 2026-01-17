Vídeo: Así ha sido el primer encierro blanco de San Sebastián de Los Reyes 2026

Este sábado ha comenzado el primer Encierro Blanco de San Sebastián de los Reyes de 2026. A las 11:00 horas de la mañana ha dado el chupinazo de salida el influencer Tomás Páramo, que ha vivido de cerca esta tradición desde pequeño por sus abuelos. La retransmisión la ha conducido la periodista de Antena 3 Noticias Sonsoles Martín, acompañada por el torero Uceda Leal y Miguel Ángel Silva, también periodista de la casa y novillero, quien se ha encargado de realizar conexiones a pie de calle desde distintos puntos del trazado.

El primer día de encierros ha contado con toros pertenecientes a la ganadería extremeña Zalduendo, aunque el mayor protagonismo se lo ha llevado la lluvia, que no ha cesado en toda la noche y ha llegado incluso a dejar algunos copos de nieve, lo que ha dado más sentido a la jornada, ya que es lo que da el nombre a los Encierros Blancos.

La carrera ha sido rápida: ha durado 1 minuto 44 segundos. Se ha saldado con once intervenciones y cuatro traslados al hospital: 2 por una luxación de hombro y clavícula, otra persona por múltiples contusiones tras haber sido pisada por la manda y el último por un traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, afortunadamente ha sido un encierro más o menos limpio en el que ninguno de los corredores ha sufrido heridas por asta de toro. Tres reses han sufrido caídas al final a causa del pavimento mojado, y algunos corredores también se han resbalado y han sido pisoteados por la manada.

