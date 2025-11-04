Spotify censura las canciones 'Quince años tiene mi amor' y 'Yo busco una muchacha como tú' del Dúo Dinámico en EEUU

El cantante y compositor Ramón Arcusa, de El Dúo Dimámico, ha denunciado en su cuenta de la red social X que la plataforma de música Spotify ha "prohibido" y "censurado" dos canciones del Dúo Dinámico: 'Quince años tiene mi amor' y 'Yo busco una muchacha como tú'.

Según el autor, esta medida se trata de una "locura woke". La palabra 'woke' se aplica a las personas o actitudes que se preocupan y participan de manera activa por las injusticias sociales, como pueden la discriminación, equidad y derechos humanos. Sin embargo, algunas personas la usan como burla, para criticar algunas de estas acciones en ciertos casos calificándolas de censoras o incluso para referirse a una medida que consideran que se opone a la libertad de expresión.

Ante los comentarios de usuarios que le hacen ver que Quince años tiene mi amor, que se publicó en 1960, podría ser considerada si fuera publicada en la actualidad una 'apología a la pederastia', el autor aseguró que la canción "es blanca", a pesar de que la compusieron cuando tenían 20 años. Según el autor, habla de besar y tener una relación con una niña de 15 años. Arcusa asegura que los dos temas son "dos canciones blancas donde la única malicia está en la mente obtusa de los censores, esa plaga de inútiles que ven mal en lo ajeno y aplauden sus propias miserias".

Aunque el cantante se había referido a Spotify en un primer momento, después aclaró que esta situación ocurre sólo en Estados Unidos, pues esas canciones siguen disponibles para ser escuchadas en España. "Al parecer esa censura está solo en Spotify de EEUU, desde donde he hecho el pantallazo", aclaró Arcusa. Además, añadió que "en España todavía no se han atrevido a hacerlo y todo está bien: esas canciones se escuchan perfectamente".

Canciones sin ninguna malicia

Además, Arcusa ha asegurado que "lo que se cuenta en una canción o en una novela no tiene por qué haberlo vivido el autor. Arreglaos estaríamos. Quince años tiene mi amor es una canción que hicimos como homenaje a la mujer en la flor de la vida, a nuestras fans concretamente, y sin ninguna malicia. Y sí, teníamos entonces 21 años, pero con mentalidad, en aquel tiempo, de 16 años o menos, porque no sabíamos nada de nada, ni de ligar, ni de sexo", indica el autor respondiendo a los comentarios.

"Eran amores platónicos, como seguramente los de muchos de vuestros padres o abuelos. Y en nuestra vida artística cantamos siempre esas canciones en cada concierto, desde 1960 hasta 2022, y nuestras antiguas fans volvían a tener de nuevo esos 15 años… A ver quién mejora eso", ha expresado el autor.