Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Censura Spotify

Spotify censura las canciones 'Quince años tiene mi amor' y 'Yo busco una muchacha como tú' del Dúo Dinámico en EEUU

Aunque el cantante se había referido a Spotify, después aclaró que la censura ocurre sólo en Estados Unidos, pues esas canciones siguen disponibles para ser escuchadas en España.

Ram&oacute;n Arcusa, cantante del D&uacute;o Din&aacute;mico

Ramón Arcusa, cantante del Dúo DinámicoEuropa Press

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

El cantante y compositor Ramón Arcusa, de El Dúo Dimámico, ha denunciado en su cuenta de la red social X que la plataforma de música Spotify ha "prohibido" y "censurado" dos canciones del Dúo Dinámico: 'Quince años tiene mi amor' y 'Yo busco una muchacha como tú'.

Según el autor, esta medida se trata de una "locura woke". La palabra 'woke' se aplica a las personas o actitudes que se preocupan y participan de manera activa por las injusticias sociales, como pueden la discriminación, equidad y derechos humanos. Sin embargo, algunas personas la usan como burla, para criticar algunas de estas acciones en ciertos casos calificándolas de censoras o incluso para referirse a una medida que consideran que se opone a la libertad de expresión.

Ante los comentarios de usuarios que le hacen ver que Quince años tiene mi amor, que se publicó en 1960, podría ser considerada si fuera publicada en la actualidad una 'apología a la pederastia', el autor aseguró que la canción "es blanca", a pesar de que la compusieron cuando tenían 20 años. Según el autor, habla de besar y tener una relación con una niña de 15 años. Arcusa asegura que los dos temas son "dos canciones blancas donde la única malicia está en la mente obtusa de los censores, esa plaga de inútiles que ven mal en lo ajeno y aplauden sus propias miserias".

Aunque el cantante se había referido a Spotify en un primer momento, después aclaró que esta situación ocurre sólo en Estados Unidos, pues esas canciones siguen disponibles para ser escuchadas en España. "Al parecer esa censura está solo en Spotify de EEUU, desde donde he hecho el pantallazo", aclaró Arcusa. Además, añadió que "en España todavía no se han atrevido a hacerlo y todo está bien: esas canciones se escuchan perfectamente".

Canciones sin ninguna malicia

Además, Arcusa ha asegurado que "lo que se cuenta en una canción o en una novela no tiene por qué haberlo vivido el autor. Arreglaos estaríamos. Quince años tiene mi amor es una canción que hicimos como homenaje a la mujer en la flor de la vida, a nuestras fans concretamente, y sin ninguna malicia. Y sí, teníamos entonces 21 años, pero con mentalidad, en aquel tiempo, de 16 años o menos, porque no sabíamos nada de nada, ni de ligar, ni de sexo", indica el autor respondiendo a los comentarios.

"Eran amores platónicos, como seguramente los de muchos de vuestros padres o abuelos. Y en nuestra vida artística cantamos siempre esas canciones en cada concierto, desde 1960 hasta 2022, y nuestras antiguas fans volvían a tener de nuevo esos 15 años… A ver quién mejora eso", ha expresado el autor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

'Vera, una historia de amor': Lee en EXCLUSIVA los primeros capítulos de la novela de Juan del Val, Premio Planeta 2025

'Vera, una historia de amor', de Juan del Val

Publicidad

Cultura

Ramón Arcusa, cantante del Dúo Dinámico

Spotify censura las canciones 'Quince años tiene mi amor' y 'Yo busco una muchacha como tú' del Dúo Dinámico en EEUU

Patrimonio de la UNESCO en España

Día de la UNESCO: Los 7 Tesoros de España que son Patrimonio de la Humanidad

Imagen del escritor Gonzalo Celorio

Gonzalo Celorio gana el Premio Cervantes 2025

Un ramo de flores el día de Todos los Santos
Santoral

Estos son todos los santos de noviembre 2025, día a día

Un equipo muy variado y lleno de talento: estos son los 14 artistas de Mika en La Voz
MÚSICA

Mika, el coach de La Voz, estrena nueva era con la canción 'Modern Times'

Imagen de archivo de Rafael Soto Moreno
Torero

Muere el torero jerezano Rafael de Paula a los 85 años

El torero ha fallecido a los 85 años de edad. Era conocido artísticamente como Rafael de Paula.

El "planazo" de Matías Prats que arranca las sonrisas de los espectadores: "Fue un éxito"
Antena 3 Noticias

El "planazo" de Matías Prats que arranca las sonrisas de los espectadores: "Fue un éxito"

Hace 40 años, fletaron un autobús con mujeres solteras dispuestas a encontrar el amor. El pueblo oscense al que fueron las esperanzadas mujeres se llama Plan.

Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta 2025

'Cuando el viento hable', lee en EXCLUSIVA el primer capítulo del libro de la finalista del Premio Planeta Ángela Banzas

David Trueba estrena 'Siempre es invierno', su nueva tragicomedia romántica protagonizada por David Verdaguer, Isabelle Renauld y Amaia Salamanca

David Trueba estrena 'Siempre es invierno', una tragicomedia romántica protagonizada por David Verdaguer, Isabelle Renauld y Amaia Salamanca

El actor Jesse Eisenberg donará un riñón a un desconocido: "Estoy muy emocionado por hacerlo"

El actor Jesse Eisenberg, protagonista de 'La red social', donará un riñón a un desconocido: "Estoy muy emocionado por hacerlo"

Publicidad