'La Ruta. Vol. 2: Ibiza' deslumbra en la Mostra de València con su primer capítulo

La serie ganadora del Premio Ondas 2023 regresa con Álex Monner y nuevas incorporaciones, explorando Ibiza en dos líneas temporales que conectan pasado y presente.

Irene Delgado
Publicado:

Atresplayer presentó en el festival Mostra de València-Cinema del Mediterrani el primer capítulo de 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza', que se estrena este domingo. La serie, reconocida con el Premio Ondas 2023 a Mejor Serie de Drama y tres Premios Feroz, incluido el de Mejor Serie Dramática, regresa tras consolidarse como una de las ficciones más destacadas de los últimos años.

Secuela y precuela a la vez

La segunda temporada no comienza donde terminó la primera, sino en el mismo punto donde todo empezó. Mientras Marc Ribó (Àlex Monner) vive su nueva etapa como DJ residente en Ibiza en 1996, la serie revela en paralelo la historia de sus padres en la misma isla durante los años setenta, pocos meses antes del accidente aéreo del Caravelle de 1972. Así, la juventud de Marc se convierte en un reflejo de la de sus padres, en un juego temporal que actúa a la vez como secuela y precuela.

Reparto renovado y retos actorales

Al reparto se suman Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar, junto a Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzi, además de algunos actores de la primera temporada. Àlex Monner interpreta tanto a Marc como a su padre, Manuel, en un reto que explora el espejo entre generaciones y el impacto de la herencia familiar en la vida de los protagonistas.

Producción y rodaje

El rodaje tuvo lugar en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. La serie es una producción original de Atresplayer, realizada por Atresmedia TV en colaboración con Caballo Films, con Montse García, Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla como productores ejecutivos, y creada por Borja Soler, Clara Botas y Roberto Martín Maiztegui, con dirección de Borja Soler.

La narrativa de esta temporada muestra la transformación de Ibiza: de refugio hippie en los setenta a capital mundial del ocio en los noventa, abarcando distintos mundos dentro de la isla, desde los clubes y la élite hasta los hippies y los trabajadores temporeros. Según los creadores, la serie es "un río que conecta pasado y presente, padres e hijos, idealismo y desencanto".

La evolución de Marc Ribó

Àlex Monner señala que volver a interpretar a Marc ha sido "espectacular" y que encarnar también a Manuel implicó un gran desafío: "Marc ha tenido que adueñarse de una vida que no era la suya. Por eso se ha hecho DJ: coge músicas de otros y las reinterpreta. Es alguien que siente que en cualquier momento puede perderlo todo". La serie muestra cómo ese escudo de Marc se va cayendo poco a poco, hasta que finalmente decide quedarse con ser Marc Ribó.

El preestreno en València incluyó un coloquio con Carla Díaz, Marina Salas y los responsables de la serie, quienes destacaron la importancia de la herencia y los vínculos entre generaciones en esta nueva entrega que explora tanto la música como la transformación de Ibiza a lo largo del tiempo.

