El roscón de reyes de La Bañeza que endulza la Navidad con un premio millonario

Harina, mantequilla, azúcar, huevos, nata o crema, ralladura de naranja, un poco de agua de azahar... y 10.000 euros. En esta confitería de La Bañeza añaden un ingrediente extra a la receta del roscón de Reyes. Uno de ellos encierra una millonaria sorpresa para quien lo compre.

La localidad leonesa de La Bañeza se empeña en seguir repartiendo dinero esta Navidad. Tras recibir un alud de millones con el Gordo de la lotería, una confitería quiere que un afortunado cierre las fiestas el próximo 6 de enero con un roscón de Reyes millonario. Sortea un premio de 10.000 euros.

“Cada roscón va con una papeleta con una matriz que se deposita en una urna en la confitería. El día 6 de enero a las 13.30 horas y ante notario saldrá el número ganador que se llevará el premio de 10.000 euros. Si el ganador no apareciera en los diez días siguientes, el importe del premio sería donado a una entidad benéfica”, explica el responsable del obrador, Sergio González, donde desde hace semanas se trabaja a destajo para dar respuesta a la alta demanda de este producto.

La idea surgió hace 17 años. Entonces introdujeron en uno de los roscones una papeleta de 500 euros. Las ventas crecieron tanto y el experimento tuvo tal repercusión que año a año fueron incrementando la cuantía hasta alcanzar los 10.000 actuales. El éxito ha llevado estos roscones leoneses a puntos de venta por todo el mundo. “Es un trocito de nuestro país que buscan muchos compatriotas cuando están fuera de nuestro país. Incluso hay zonas de China y Hong Kong que nos han pedido roscones, pero el envío hasta allí es muy complejo en un producto de estas características”, explica Sergio González.

El tirón del Gordo

El pasado 22 de diciembre la administración de lotería ubicada a muy pocos metros de la confitería repartió 468 millones de euros correspondientes al premio Gordo del sorteo de Navidad. El tirón que ha tenido este premio y las ganas de seguir probando suerte ha hecho crecer en los últimos días las ventas de roscones un 20 por ciento respecto a lo habitual en los últimos años.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

