Rosalía pide disculpas por sus palabras sobre Picasso: "No tenía conciencia de casos reales de maltrato"

La cantante Rosalía ha publicado este sábado un vídeo en sus redes sociales en el que ha rectificado sus recientes declaraciones sobre el pintor Pablo Picasso y ha reivindicado su compromiso con el feminismo, tras la polémica generada por unas palabras pronunciadas en un pódcast junto a la escritora argentina Mariana Enríquez.

En el vídeo, la artista catalana ha reconocido que se equivocó cuando afirmó que es posible separar al artista de su obra y cuando puso en duda los testimonios sobre el maltrato que el pintor habría ejercido sobre sus parejas. "No estoy en paz con lo que dije", ha confesado. Rosalía ha explicado que habló sin tener suficiente conocimiento sobre el tema: "Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, lo típico que has oído hablar de ello, pero no tenía conciencia de casos reales de maltrato".

La cantante ha señalado que considera un error opinar sobre determinados asuntos sin contar con información suficiente y ha pedido disculpas por lo que ha calificado como una "falta de sensibilidad y empatía" hacia las mujeres que denunciaron esos hechos.

Aclara su postura sobre el feminismo

Durante el mensaje, Rosalía también ha querido aclarar su postura respecto al feminismo, después de que en otra entrevista generara críticas al afirmar que no se declara "formalmente feminista" porque no se considera "moralmente perfecta" para definirse así.

Según ha explicado, su intención no era desmarcarse del movimiento, sino mostrar respeto hacia él. "No tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo, a veces hasta peco de ser demasiado cuidadosa", ha afirmado. La artista ha añadido que en ocasiones siente miedo de definirse públicamente por no considerarse una representación suficientemente buena de aquello que defiende.

"La forma en que vivo, escribo, performeo, canto y hago música es muy feminista"

Rosalía ha insistido en que su posición es clara y que su trabajo artístico refleja valores feministas: "Está claro que la forma en que vivo, escribo, performeo, canto y hago música es muy feminista".

La intérprete ha concluido asegurando que el vídeo no estaba dirigido a quienes la han criticado, sino a sus seguidores: "No hago este vídeo por los haters, lo hago al revés, para la gente que siempre está ahí. Os quiero dar las gracias".

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