Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

ROSALÍA

Rosalía pide disculpas por sus palabras sobre Picasso: "No tenía conciencia de casos reales de maltrato"

Rosalía ha reafirmado su compromiso con el feminismo en un vídeo publicado en redes sociales, en el que ha reconocido que se equivocó al hablar sin suficiente conocimiento y ha pedido disculpas por la falta de sensibilidad hacia las víctimas de maltrato.

Rosalía pide disculpas por sus palabras sobre Picasso: "No tenía conciencia de casos reales de maltrato"

Rosalía pide disculpas por sus palabras sobre Picasso: "No tenía conciencia de casos reales de maltrato" | Rosalía

Publicidad

Paula V. Sisó
Publicado:

La cantante Rosalía ha publicado este sábado un vídeo en sus redes sociales en el que ha rectificado sus recientes declaraciones sobre el pintor Pablo Picasso y ha reivindicado su compromiso con el feminismo, tras la polémica generada por unas palabras pronunciadas en un pódcast junto a la escritora argentina Mariana Enríquez.

En el vídeo, la artista catalana ha reconocido que se equivocó cuando afirmó que es posible separar al artista de su obra y cuando puso en duda los testimonios sobre el maltrato que el pintor habría ejercido sobre sus parejas. "No estoy en paz con lo que dije", ha confesado. Rosalía ha explicado que habló sin tener suficiente conocimiento sobre el tema: "Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, lo típico que has oído hablar de ello, pero no tenía conciencia de casos reales de maltrato".

La cantante ha señalado que considera un error opinar sobre determinados asuntos sin contar con información suficiente y ha pedido disculpas por lo que ha calificado como una "falta de sensibilidad y empatía" hacia las mujeres que denunciaron esos hechos.

Aclara su postura sobre el feminismo

Durante el mensaje, Rosalía también ha querido aclarar su postura respecto al feminismo, después de que en otra entrevista generara críticas al afirmar que no se declara "formalmente feminista" porque no se considera "moralmente perfecta" para definirse así.

Según ha explicado, su intención no era desmarcarse del movimiento, sino mostrar respeto hacia él. "No tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo, a veces hasta peco de ser demasiado cuidadosa", ha afirmado. La artista ha añadido que en ocasiones siente miedo de definirse públicamente por no considerarse una representación suficientemente buena de aquello que defiende.

"La forma en que vivo, escribo, performeo, canto y hago música es muy feminista"

Rosalía ha insistido en que su posición es clara y que su trabajo artístico refleja valores feministas: "Está claro que la forma en que vivo, escribo, performeo, canto y hago música es muy feminista".

La intérprete ha concluido asegurando que el vídeo no estaba dirigido a quienes la han criticado, sino a sus seguidores: "No hago este vídeo por los haters, lo hago al revés, para la gente que siempre está ahí. Os quiero dar las gracias".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vídeo: El público se enfrenta a la concejala de Collado Villalba por vetar una obra de teatro feminista

Enfrentamiento en una obra de teatro en Collado Villalba

Publicidad

Cultura

Rosalía pide disculpas por sus palabras sobre Picasso: "No tenía conciencia de casos reales de maltrato"

Rosalía pide disculpas por sus palabras sobre Picasso: "No tenía conciencia de casos reales de maltrato"

La actriz Gemma Cuervo

Muere la actriz Gemma Cuervo a los 91 años

Imagen de una película de 'Torrente'

'Torrente, presidente', mejor estreno de una película española en 15 años: 2'5 millones de euros y 300.000 espectadores

Foto de familia de las Top 100 Mujeres Líderes
TALENTO FEMENINO

VÍDEO: La XIII gala de Las Top 100 Mujeres Líderes reconoce el liderazgo femenino en España

‘Symphony of Unity' tiene una única fecha en España
Tenerife

El espectáculo sinfónico de Tomorrowland llega a España con una única fecha en Tenerife

'Cada día nace un listo' se presenta en la 29 edición del Festival de Málaga.
Festival Málaga

'Cada día nace un listo' se presenta en el Festival de Málaga antes de su estreno en cines

La nueva película de Arantxa Echevarría es una comedia gamberra que llega con expectación al Festival de Málaga antes de su estreno en la gran pantalla el 22 de mayo de este año, después del éxito de 'La infiltrada'.

Feria de Abril de Sevilla
Calendario

Cuándo es la Feria de Sevilla 2026: fechas, calendario y festivos

Un año más los andaluces están a la espera del comienzo de la Feria de Sevilla. Este año la fecha elegida es entre el lunes 20 de abril hasta el domingo 26 de abril. Un formato corto elegido por los propios vecinos en el que la música, la alegría y el baile llenarán la ciudad de propios y visitantes deseando disfrutar del sol y el buen tiempo primaveral.

Francisco Narla presenta su nueva obra

'Ultreia', la nueva novela de Francisco Narla: ¿Cómo dos personajes marginados pueden alterar el destino de Compostela?

Homenaje a Robe Iniesta

La familia de Robe Iniesta, molesta por el uso de la imagen del cantante en Plasencia: "Duele y ofende"

Muere a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique

Muere el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Publicidad