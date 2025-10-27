Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rafa Nadal, Pedro Sánchez, Lamine Yamal o Felipe VI, entre los españoles que entran en el 'Guinness World Records 2026'

¿Qué récords han conseguido estos deportistas, políticos y demás para figurar en el histórico libro?

Rafa Nadal, Pedro S&aacute;nchez, Lamine Yamal o Felipe VI, entre los espa&ntilde;oles que entran en el 'Guinness World Records 2026'

Rafa Nadal, Pedro Sánchez, Lamine Yamal o Felipe VI, entre los españoles que entran en el 'Guinness World Records 2026'

La marca España sigue siendo referencia a nivel mundial. Tanto que el libro 'Guinness World Records 2026' incluye 38 récords con el sello de España en la 70º edición del libro y en el que aparecen Rafa Nadal, Lamine Yamal, Pedro Sánchez y el rey Felipe VI, entre otros.

Nadal, Lamine, el Barça... entre los premiados

Por ejemplo, en el caso de Rafa Nadal, el mejor tenista español de la historia, su récord no es otro que el de ser el primer jugador de siempre en ganar 14 veces Roland Garros, un hito que le convirtió en el 'rey de la tierra batida', además de llevarse más de 25 Masters 1.000 en esa superficie. El balear también forma parte de otra hazaña, la de enfrentarse 60 veces, entre 2006 y 2024, a Novak Djokovic en partidos oficiales, siendo la rivalidad más repetida en la historia de este deporte.

Siguiendo en la rama deportiva, también está en el Guinness World Records 2026 el FC Barcelona femenino al convertirse en el club con más Balones de oro ganados consecutivos en el fútbol femenino con los dos de Alexia Putellas y los dos hasta 2024 de Aitana Bonmatí. Figuran también Fernando Alonso como el piloto con más GP de la historia de la F1, Marc Márquez, Roberto Heras... y por supuesto Lamine Yamal como el goleador más joven de las Eurocopas (16 años y 362 días, marcó en la semifinal España-Francia).

La altura de Pedro Sánchez y el rey Felipe VI

Otros de los 'premiados' son Pedro Sánchez y el rey Felipe VI, y no por otra cosa que no sea su estatura, y es que ambos forman parte de los mandatarios más altos: Pedro Sánchez mide 190 cm y el Rey Felipe VI 1'97 cm es el monarca más alto del planeta.

También Ibai Llanos, que hace unos meses realizó la retransmisión más vista de la historia de Twitch con 'La Velada del Año 4', celebrada el 13 de julio de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en la que llegó a reunir a 3.846.256 espectadores simultáneos. Continuando en el mundo del espectáculo y la televisión, el presentador Jesús Vázquez alcanzó el récord mundial de más programas de televisión presentados en español: 46 formatos distintos desde 1990.

