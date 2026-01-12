Protestas, bromas y un récord histórico: las mejores anécdotas de los Globos de Oro 2026

La gala de los Globos de Oro 2026, celebrada este domingo 11 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, volvió a reunir a las principales estrellas del cine y la televisión. Fue una gala marcada por momentos memorables y algún tinte político. Varias estrellas aprovecharon la alfombra roja para alzar la voz contra la violencia policial y las políticas migratorias de Estados Unidos. Actores como Wanda Sykes, Jean Smart y Mark Ruffalo lucieron pines con el mensaje 'Be Good' o 'ICE Out' en referencia al fallecimiento de Renee Nicole Good, una ciudadana asesinada durante una intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este mensaje fue interpretado por muchos como un llamado a la empatía y a una reforma del sistema migratorio estadounidense.

Humor en el escenario: la broma sobre Leonardo DiCaprio

La ceremonia, presentada por Nikki Glaser por segundo año consecutivo, tuvo uno de los momentos más comentados de la noche. La presentadora lanzó una broma dirigida a Leonardo DiCaprio. Glaser hizo referencia a la fama del actor por salir con parejas significativamente más jóvenes que él. "Has ganado tres Globos de Oro, un Oscar, y lo más importante es que lo has logrado todo eso antes de que tu novia cumpliera 30 años", comentaba. DiCaprio aceptó la broma con una sonrisa y un pulgar hacia arriba.

Un ganador de tan solo 16 años

Una de las anécdotas más emotivas fue el triunfo de Owen Cooper, que con solo 16 años se convirtió en uno de los ganadores más jóvenes en la historia de los Globos de Oro gracias a su papel en la serie 'Adolescencia'. Su victoria fue celebrada por críticos y fanáticos por igual, y muchos destacaron que se trata de un momento inspirador para los actores adolescentes de todo el mundo.

Julia Roberts y su ovación en la gala

Otro de los momentos destacados fue la ovación de pie que recibió Julia Roberts en el escenario tras entregar un premio. Estaba nominada a Mejor Actriz en una Película Dramática por su papel en After the Hunt, pero no se llevó el galardón. Al aparecer para presentar el premio a Mejor Película — Musical o Comedia, Roberts fue saludada con entusiasmo por sus compañeros de profesión. La actriz se mostró visiblemente agradecida y bromeó para animar incluso a quienes aún estaban sentados a incorporarse: “¡Venga, todos! ¡También al fondo!”, dijo entre risas.

Alfombra roja y celebridades: ausencia española

Como cada año, la alfombra roja fue un desfile de estrellas: Jennifer Lawrence, Jennifer López, Emma Stone, Miley Cyrus, Pamela Anderson y George Clooney desfilaron con looks que captaron la atención de los medios internacionales. Entre el brillo y los flashes, la presencia española se redujo a Ana de Armas, quien destacó tanto por su estilo como por su apoyo a proyectos Latinoamericanos dentro de la gala.

