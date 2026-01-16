Polémica por unas estatuas en el Puerto de Málaga comparadas con el "Universo Marvel"

Toda esta polémica viene a raíz de una crítica por parte de la Real Academia de San Telmo al calificar las obras de “desmesuradas”, y considerarlas alejadas de la estética del Puerto de Málaga. Los académicos lo aproximan “más a un parque de atracciones que a un recinto de trascendencia histórica y cultural” y lo comparan con el "Universo Marvel".

El español que ha vendido la obra de mayor valor de los últimos años

El artista internacional, Ginés Serrán, natural del Ceuta y afincado entre Nueva York y Marbella, acumula más de 3.800 trabajos y 250 exposiciones en más de 25 países. Entre las hazañas de su currículum están el haber expuesto en el Guggenheim de Nueva York, poseer la Medalla de Artes Lorenzo de Medicci, es Embajador de las Artes en Roma y el autor de El Emperador, una obra colosal de 23 metros colocada en Manila. En Estados Unidos, concretamente en Kentucky, tiene el mayor grupo escultórico del país norteamericano, formado por las imágenes de Venus, Génesis y Vulcano y ahora en Málaga ha plantado "Las Columnas del Mar". El escultor no ha tardado en responder y lamentar el “daño” causado por estas calificaciones. Defiende que “las esculturas se convertirán en un icono de la ciudad” e insiste en que “debe ser el pueblo quien juzgue y, si no gustan, me las llevaré a otro lugar”

Las esculturas de la polémica

El conjunto está formado por cuatro esculturas: las monumentales figuras de Neptuno, de casi ocho metros de altura, y Venus, de unos seis metros, acompañadas por dos leones. La Real Academia de San Telmo insiste en que las obras son “desmesuradas”, y y se alejan de la estética del Puerto de Málaga. Lo aproxima “más a un parque de atracciones que a un recinto de trascendencia histórica y cultural”.

Ginés Serrán ha lamentado públicamente el comunicado emitido por la institución, asegurando que “ha sido dañino”. “Hay injuria, difamación y calumnias; atenta contra mi dignidad. Es una difamación”, afirma el escultor, quien resalta que “no han visto las imágenes ni han hablado conmigo. Es como criticar al actor sin ver la película”. A pesar de ello, Serrán se muestra convencido de que “las esculturas se van a convertir en un icono de la ciudad”.

Varias instituciones piden la paralización de las obras

La polémica ha llevado a la Autoridad Portuaria de Málaga —que destina 70.000 euros en la instalación del conjunto— a reducir el periodo de exposición de las obras a seis meses, tras los cuales serán trasladadas a otro emplazamiento. El artista insiste en que “debe ser el pueblo el que juzgue y si no les gustan, me las llevaré a otro lugar”.

Petición ciudadana

A las críticas iniciales se sumaronde peso en la ciudad: la Academia Malagueña de Ciencias, el Ateneo de Málaga, el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales y la Sociedad Económica de Amigos del País. Todas ellaspúblicamentepor su impacto urbanístico, patrimonial y paisajístico, así como por la falta de consenso previo y de informes técnicos.

En paralelo, en la plataforma Change.org circula un manifiesto que invita a la ciudadanía a mostrar su oposición a la intervención. El texto denuncia que el conjunto escultórico responde a “un criterio estético pseudoclasicista y de una monumentalidad ampulosa y anacrónica”, y critica que la población haya tenido conocimiento del proyecto una vez firmado el contrato de comodato entre el autor y la Autoridad Portuaria, “sin la debida transparencia ni la difusión pública” que exigiría una actuación de esta magnitud en un enclave tan visible.

El artista defiende su obra

Frente a ello, Serrán defiende su obra recurriendo a referentes históricos y cuestiona el fundamento de las críticas: “¿Y qué pasa con la fuente de Cibeles o la de Neptuno en Madrid?”, se pregunta, al tiempo que considera que los reproches parten del desconocimiento del pasado de la ciudad. “¿Es que Málaga no tuvo presencia romana?”, añade. El artista subraya además el carácter singular del conjunto: “Son esculturas clásicas, pero siempre hay un elemento de modernista”. En este sentido, destaca que la figura de Neptuno incorpora una red de pesca realizada en bronce con detalles en oro de 24 quilates, “algo que no se ha hecho nunca”. Ginés Serrán Pagán ha regalado a la ciudad estas obras, valoradas en tres millones de euros, debido a su vinculación personal con la provincia de Málaga, ya que su padre nació en la localidad de Villanueva del Rosario.

