El mundo rinde homenaje a Prince

TRAS SU MUERTE A LOS 57 AÑOS

El mundo de la música está conmocionado por la noticia de la muerte de Prince. Sus seguidores no han querido perderse los homenajes que se están llevando a cabo. Miles de ellos se han concentrado en una sala de conciertos de Minneapolis para rendirle homenaje cantando y bailando sus canciones. En cambio, otros fans han decidido crear un altar improvisado delante de la casa del cantante que han llenado de flores, recuerdos y globos de color morado, uno de los sellos de identidad del músico. Delante de su casa han bailado y cantando durante toda la madrugada entonando sus temas más populares. Algunos, visiblemente emocionados, explican que no se pueden creer la noticia, "no me puedo creer que sea verdad" dice uno de ellos. "Sentí que tenía que estar aquí, cuando te enteras de algo así vas a tu hogar y este es mi hogar", dice un fan a las puertas de la casa del artista.