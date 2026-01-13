Muga 2021, elegido el mejor vino del año 2025 por la revista Wine Spectator

La popular revista de Estados Unidos Wine Spectator ha seleccionado a Muga 2021 como el mejor vino del 2025, uno de sus mayores galardones. La revista reconoce su excelencia enológica, fidelidad al origen y una importante presencia a nivel internacional, dentro de una categoría que une a vinos cuyo importe no supere los 34 euros (40 dólares) en su precio de venta al público.

Wine Spectator escoge cada año a los vinos que destacan por su carácter de denominación o variedad, la conservación de volúmenes relevantes y una gran disponibilidad, además de optimizar los procesos en viñedo y bodega sin que afecte a la calidad. Esta selección, denominada por la publicación Wine Value of the Year, posiciona en esta edición a Muga 2021 en lo alto de la lista, como el vino que mejor representa el balance de estas características.

Este vino fermenta en tinas de roble, envejece durante 24 meses en barricas creadas en la propia tonelería de la bodega (80% roble francés y 20% americano), después de una duración mínima de 12 meses de afinamiento en botella. Además, está elaborado a partir de variedades autóctonas (tempranillo, garnacha, mazuelo y graciano).

Este proceso consiste en una combinación de tradición, control técnico y precisión, a juego con el estilo de la casa.

Trayectoria de Bodegas Muga

Este galardón supone otro logro para la gran trayectoria de Bodegas Muga. En 2024, esta misma publicación destacó también la añada 2020 de este vino como el mejor español en el ranking de los 100 mejores del mundo. En 2025, Aro 2021 ha quedado también en lo alto de la lista de "Top Wines" (mejores vinos de gama alta) de Rioja, en el que también ocupan un lugar otros vinos de la bodega como su gran reserva, Prado Enea 2016, o su rosado 2023.

Por su parte, Juan Muga, el director comercial y de marketing de Bodegas Muga, ha declarado que "este reconocimiento por parte de Wine Spectator supone una enorme satisfacción porque pone en valor un modelo de trabajo basado en la constancia, la coherencia y el respeto al origen, pero también en la capacidad de nuestros vinos para conectar con consumidores de todo el mundo. Para nosotros, es un impulso para seguir construyendo marca a largo plazo, fieles a la esencia de Rioja y al compromiso con la calidad que nos ha acompañado desde siempre".

Además, Pablo Orio, enólogo de Bodegas Muga, afirma que "este reconocimiento es un homenaje al trabajo en la viña y en bodega, que se traduce en un vino con identidad propia y capacidad de emocionar en cada sorbo. La cosecha 2021 de Muga representa la expresión más fiel de nuestro terroir y nuestra visión de Rioja: tradición, precisión y un compromiso constante con la calidad".

Tras ganar este título, Bodegas Muga consolida su posición como ejemplo internacional de calidad, tradición y constancia dentro de la Denominación de Origen Calificada Rioja, al liderar una selección que contiene vinos procedentes de algunos de los grandes países productores a nivel mundial.

La lista del Top 10 Wine Values of 2025 de Wine Spectator contiene vinos de países como Francia, Italia, Nueva Zelanda, Uruguay y Estados Unidos, lo que resalta la dimensión del ranking y convierte así a Muga 2021 en un referente a nivel mundial.