Muere Kimberly Hébert Gregory, actriz de grandes series como "The Big Bang Theory" y "Better Call Saul"

Kimberly Hébert Gregory, la reconocida actriz que protagonizó "Vice Principals", "The Chi" y la película "Five Feet Apart", y que actuó en grandes series de televisión como "Big Bang Theory", "Dos Hombres y Medio", "Brooklyn Nine-Nine" "Gossip Girl" o "Better Call Saul" falleció el viernes 3 de octubre a los 52 años, según Variety. Chester Gregory, su exesposo, actor y músico, comunicó la triste noticia a través de sus redes sociales.

La causa de la muerte de Kimberly Hébert Gregory aún no ha sido confirmada oficialmente. Su familia, amigos y sus representantes no se han prestado a ofrecer detalles médicos ni personales sobre las circunstancias de su fallecimiento.

En consecuencia, las redes sociales se han llenado de mensajes emotivos de pésame hacia la actriz que destacaron la fuerza, talento y el potencial de Kimberly, que consiguió un lugar muy especial dentro de la industria audiovisual. Su exmarido ha decidido rendirle homenaje describiéndola como “la brillantez encarnada” y “una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación”. "Nos enseñaste lecciones de valentía, de arte, de resiliencia, y de cómo seguir apareciendo, incluso cuando la vida exigía más de lo que le correspondía", añade en el mensaje. La expareja tenía un hijo en común, según la publicación compartida. El actor compartió también unas fotografías familiares y personales, en las que se muestra el lado más íntimo de Kimberly.

La actriz nació en 1972 en Houston, Texas, ciudad en la que estudió Artes Escénicas y Visuales. Después, se licenció en Psicología en la Universidad Femenina de Mount Holyoke College, en Massachusetts. Acabó su formación como actriz en la Escuela de Teatro de la Universidad DePaul y, ya a finales de los 90, trabajó en la Chicago Theatre Company. Inició su carrera artística en el teatro antes de consolidarse en la televisión con papeles recurrentes y protagónicos.

"Era una luz y una fuerza"

Compañeros de profesión de la actriz también han reaccionado en público ante la desagradable noticia, como ha sido el caso de Busy Philipps, con quien trabajó en 'Vice Principals', quien ha señalado que "era una luz y una fuerza".

Además, Walton Goggins, de The White Lotus, ha recordado a Gregory afirmando que ella era "una profesional en todo sentido. Un maldito SOPRANO que nunca se perdió una nota. Te echaremos de menos, amiga mía"

