Muere el hijo de Tina Turner a los 67 años por una insuficiencia renal

Ha muerto Iker truner Jr., hijo de la famosa cantante Tina Turner e Ike Tuner, tan solo un día después de cumplir 67 años. El músico se encontraba en un momento de salud muy delicado, ya que hacía unos meses había sufrido un accidente cerebrovascular. Por ello, se encontraba ingresado en un hospital de Los Ángeles, según informó Jacqueline Bullock, prima del fallecido, a 'TMZ'. Además confirmó que había muerto de una insuficiencia renal.

Ike, no era hijo biológico de Tina Turner, ya que nació en 1958 fruto del matrimonio de su padre con Lorraine Taylor, pero fue adoptado por Tina cuando era muy pequeño, al igual que su hermano Michael, en 1962 cuando esta se casó con su padre.

Bullock expresó un comunicado, difundido por 'TMZ', despidiéndose de su primo: “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de mi primo, Ike Turner Jr. Junior fue más que un primo para mí, fue un hermano, ya que crecimos juntos en la misma casa”.

La vida de Ike Turner Jr.

La vida de Ike, siempre estuvo marcada por la música desde que era pequeño, ya que siempre mostró intereses en lo que hacía su padre y su madre Tina. Llegó a manejar hábilmente varios instrumentos, como la batería y los teclados. A los 13 años su padre le llevó de gira con él y comenzó a trabajar en el mundo de la música. Trabajando desde entonces como director en Bolic Sound Studios, los estudios de grabación fundados por Ike Turner.

Finalmente se consolidó como ingeniero de sonido y músico y en 2007 logró alcanzar el éxito ganando un Grammy por la producción del álbum Risin’ With The Blues de su padre y durante mucho tiempo trabajó junto a su madre como ingeniero de sonido.

En 2023, fue detenido por posesión de crack y metanfetaminas y al estar encarcelado no pudo despedirse de su madre, que falleció unos días después Esto fue bastante duro para el músico, aunque años antes confirmó que casi no tenía relación con su madre, debido a que ella se había asad de nuevo y residía en Europa.

Fue un gran hombre querido por muchos, que por desgracia no llevó un vida libre de vicios, pero que será extrañado por gran parte del mundo musical, ya que ha dejado un gran legado que cala en varias generaciones y emociona a más de uno.

Dos décadas trágicas para la familia

La familia Turner lleva dos décadas muy trágicas, desde que en 2007 Ike Turner senior falleció a los 76 años por una sobredosis de cocaína y un larga lucha contra el vicio y los excesos. Por desgracia, esta no fue la única perdida; ya que en 2018 fallecía Raymond Craig, hijo de Tina con Raymond Hill; en 2022 murió el único hijo biológico en común de Ike y Tina, Ronnie Turner, a causa de un cáncer de coló; en 2023 partió la gran Tina Turner a los 83 años tras sufrir una grave enfermedad y finalmente este año ha fallecido Ike Truner Jr. continuando con estos 20 años de tristeza y perdidas.

