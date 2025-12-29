Muere Cecilia Giménez, restauradora del Ecce Homo de Borja

Cecilia Giménez, la autora de la restauración convertida en fenómeno viral del Ecce homo de Borja, que dio la vuelta al mundo en el verano de 2012, ha muerto este lunes, 29 de diciembre, a los 94 años, según ha señalado el Santuario de la Misericordia en su cuenta de Instagram @eccehomodeborja.

Giménez alcanzó la fama sin pretenderlo desde un principio tras conocerse el polémico resultado de la restauración de este cuadro, que fue obra original de Elías García Martínez, en el Santuario de la Misericordia de Borja. Ella siempre defendió que no estaba terminado.

Después de unos primeros días en los que Cecilia sufrió las consecuencias de este suceso, las burlas y mofas se transformaron en cariño, después de que el fenómeno viral colocara a Borja en el mapa y de que tanto sus vecinos como buena parte del país expresaran su simpatía por la artista.

Además, decenas de miles de personas han visitado desde 2012 el santuario para apreciar en persona la peculiar restauración. El dinero recaudado con las entradas se destina íntegramente a la Fundación Hospital Sancti Spiritus y Santuario de la Misericordia, para la mejora de sus instalaciones y tratar de ayudar a las personas mayores con menos recursos de la residencia, donde ha perdido la vida Cecilia Giménez después de varios años delicada de salud y con demencia senil.

"Hablar de Cecilia es hablar de madre entregada, de lucha, de fuerza, pero sobre todo es hablar de generosidad, cualidades que le han servido para ganarse el cariño de todo el mundo", han indicado desde el Santuario.

La restauración del Ecce Homo

Cecilia alcanzó la fama mundial en el año 2012, con 81 años. Decidió llevar a cabo la restauración de dicha pintura, que fue expuesta en el santuario de Misericordia de Borja, en la provincia de Zaragoza. Sin embargo, aún no disponía de la experiencia necesaria cuando decidió repintarla. La imagen de esta obra se viralizó y llegó incluso a aparecer en programas de humor de otros países como en EE.UU.

Ella siempre aseguraba que fue el cura de la iglesia quien le autorizó a realizar la restauración y afirmó que se quedó con esa imagen característica debido a que no estaba finalizada. Pero la pintura se secó y más adelante le fue denegado el permiso para terminar su trabajo.

De todas formas, el nuevo Ecce Homo resultó en una atracción turística con un gran valor para el pueblo. De hecho, hubo artistas que defendieron que debía permanecer así, en vez de colocar otra pintura restaurada de forma correcta. Eduardo Arbilla afirmó en una entrevista reciente con El Periódico de Aragón que, 13 años después del éxito que colocó en el mapa a este municipio de 5.200 habitantes, unas 10.000 personas acuden anualmente para contemplar la obra.