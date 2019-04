Lorenzo Silva: "Creo en la lealtad y unos valores que se aceptan de corazón"

POR SU LIBRO 'RECORDARÁN SU NOMBRE'

Como en la saga de los agentes Bevilacqua y Chamorro, Lorenzo Silva vuelve a situar a un guardia civil como protagonista de este trama. Sin embargo, no es porque tenga "una relación especial" con la Benemérita. "Me extraña que hasta hace poco el guardia civil fuera un personaje tan desaprovechado. Conocen historias muy interesantes y muy novelescas. Me he acercado a ellos desde el punto de vista literarios, sin más intencion que la de un buen personaje", resalta.