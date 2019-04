La vocación periodística de Vicente Vallés: "Me impresionó tanto ver a Armstrong pisar la Luna que tenía que contárselo a todo el mundo"

CAMPAÑA DE IMAGEN DE ANTENA 3 NOTICIAS

El director y presentador de Noticias 2 de Antena 3 recuerda aquel 20 de julio de 1969, el día en el que Neil Armstron se conviertió en el primer ser humano en pisar la Luna. "Tenía 6 años, mi padre me desperto y me dijo 'Tienes que ver esto'. Me impresionó tanto vera a aquel hombre pisando la Luna que solo quería hablar de eso, tenía que contárselo a todos mis amigos, a todo el mundo, y a partir de ese momento supe qué era lo que quería hacer el resto de mi vida. Por eso me hice periodista".