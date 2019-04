La vocación periodística de Matías Prats: "La muerte de Kennedy me hizo sentir la necesidad de conocer la verdad para poder contarla"

CAMPAÑA DE IMAGEN DE ANTENA 3 NOTICIAS

Matías Prats, presentador del Informativo del Fin de Semana de Antena 3 Noticias nos cuanta cómo descubrió que quería ser periodista. Mi madre me dijo que habían marcado a Kennedy. Aquello me recordaba a las películas de cine negro. Me acuerdo de mi padre diciéndome que cómo contaría al mundo algo así... Fue la primera vez que sentí esa necesidad de conocer la verdad para poder contarla. Así me hice periodista".