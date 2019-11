Juicio Diana Quer: Sesión 6 del juicio contra El Chicle, en directo

Ahora es el turno para la declaración de dos agentes de la Guardia Civil grafólogos que evaluaron las cartas del Chicle a su familia. "Recibimos una serie de muestras para determinar si se correspondían con la letra del acusado y de algunas nos dijeron el autor y de otras no". Los agentes llegaron a la conclusión de que estaban escritas por la misma persona, las que le había dicho el autor y las que no: "No había margen de error". Se decreta un receso de 15 minutos.