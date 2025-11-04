Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Juan del Val y Ángela Banzas, ganador y finalista del Premio Planeta, presentan sus novelas

Se han presentado en Madrid las novelas ganadora y finalista del Premio Planeta 2025, 'Vera, una historia de amor' de Juan del Val y 'Cuando el viento hable' de Ángela Banzas. A partir de mañana, estarán en las librerías.

Publicado:

Juan del Val y Ángela Banzas han presentado las obras ganadora y finalista del Premio Planeta de novela 2025, 'Vera, una historia de amor' y 'Cuando el viento hable', respectivamente. Las novelas han sido presentadas por la periodista Esther Vaquero. El presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras ha destacado durante el acto que el Premio Planeta es "la máxima expresión de lo que nosotros perseguimos todo el año, que es darle la máxima difusión al libro. Y que lean cuantas más personas, mejor. Ese es nuestro trabajo y con el Premio Planeta afortunadamente lo conseguimos".

La presentación ha tenido lugar en el Instituto Cervantes de Madrid y ha contado con la presencia del presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras. La presentación de esta edición del Premio Planeta ha reunido a una numerosa representación de escritores y personalidades del mundo de la cultura. Entre los autores ha destacado la asistencia de Ramón Arangüena, Enrique Arnaldo Alcubilla, Sari Arponen, Juan de la Fuente, Jorge Díaz, Fernando Giráldez, Alfonso Goizueta, Agustín Martínez, Ana Merino, Carla Montero, Katherine Neville, Nativel Preciado, Toni Sánchez Bernal y Javier Sierra entre otros. Vera, una historia de amor y Cuando el viento hable están ya a la venta en España, desde el 5 de noviembre, tanto en formato papel como en e-book

'Vera, una historia de amor' de Juan del Val, Premio Planeta 2025

Juan del Val se mete en la piel de Vera, la protagonista del Premio Planeta 2025, 'Vera, una historia de amor'. La novela comienza cuando una mujer de la alta sociedad sevillana, que parece tenerlo todo, se da cuenta de que ella no ha elegido estar donde está. Se divorcia de su marido, un marqués, y conoce a Antonio, de una clase social muy distinta a la que Vera está acostumbrada. Por supuesto el otro gran protagonista de esta obra es el amor. El amor en todos sentidos, porque Juan del val retrata las relaciones, a veces difíciles, con los padres hermanos y amigos.

'Cuando el viento hable' de Ángela Banzas, ha sido la novela finalista

Ángela Banzas, nacida en Santiago de Compostela en 1982, ha quedado finalista con su novela 'Cuando el viento hable'. Como gallega que es, su tierra impregna toda su obra. Tiene publicadas varias novelas y en todas aparece su Galicia como telón de fondo, incluso como un personaje más de la trama.

En esta última obra, la protagonista es Sofía, una niña que nace cuando acaba la Guerra Civil. Nace en el otoño de 1939, tras una tragedia familiar, y crece rodeada de secretos en la Galicia rural de la posguerra. Sus abuelos paternos la crían bajo una estricta vigilancia, mientras su padre, un bibliotecario que vive oculto en las sombras, le alimenta la imaginación con historias fantásticas. Ella no entiende de qué la esconde su familia ni quién es esa niña que se le aparece como una alucinación.

