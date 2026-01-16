Los 'Hijos de la Ruina' lo vuelven a hacer 4 años después: "Es nuestro disco más trabajado de largo"

Están de vuelta. Los 'Hijos de la Ruina' regresan con su cuarto volumen para situarse de nuevo en lo más alto de la escena del rap español. Tras abarrotar el Metropolitano con 60.000 personas hace un año, Natos (Gonzalo) y Waor (Fernando) vuelven a juntarse con Recycled J (Jorge) para presentar su álbum "más trabajado hasta ahora", tal y como aseguran ellos mismos.

Un álbum de 21 temas que refleja la versatilidad de su música tocando varios registros, pero manteniendo la esencia de 'Hijos de la Ruina' cuatro años después de su último trabajo.

Un trabajo en el que han colaborado con 'Hijos Bastardos', 'Suite Soprano', Lia Kali, Cano o Cruz Cafuné y que presentarán a su público este 2026 en una gira que recorre todas las principales ciudades de España.

Los raperos reciben a Antena 3 Noticias con motivo de su nuevo álbum, lanzado este viernes 16 de enero, haciendo un breve recorrido por su carrera desde los inicios en la sala Silikona, lugar de la entrevista y donde dieron su primer concierto.

'HDLR' atienden a Antena 3 Noticias | Antena 3 Noticias

"Cuando nos juntamos surge la magia"

Natos, macarra pero con estilo, canalla pero elegante, duro por fuera pero sentimental cuando toca y una voz grave y rajada que en directo a nadie deja indiferente. No son pocos los que han intentado imitarla, pero ninguno lo ha conseguido.

Waor, gamberro pero pausado, un estilo propio de aquel que va sobrado. No necesita hacer florituras para volarte la cabeza. Suyo es el broche de oro del disco en la última barra del último tema: "Mi otra familia son los 'Hijos de la Ruina', Fernando Hisado Maldonado, hasta mi nombre rima"

Recycled, lo mismo se saca unas barras de puro rap que se acerca a estilos como el pop o se marca un estribillo que sigue sonando en tus orejas una vez terminada la canción. Aporta esa musicalidad, ese ritmo y esa textura musical que tanto enriquece al grupo.

Cada uno con lo suyo, unido a las enormes barras de los tres y la magia que surge cuando se juntan, se traduce en un cóctel mágico y explosivo que les vuelve a colocar en lo más alto de la escena.

Sala Silikona, el lugar donde todo empezó

Natos: "La verdad que es muy bonito para nosotros estar aquí de vuelta, en la sala Silikona, un lugar muy icónico para Hijos de la Ruina, aquí es donde dimos el primer concierto hace 13 años, encima un martes 13, también otro día muy importante para nosotros. Nos trae recuerdos muy bonitos de echar la vista atrás y ver todo el camino que empezó aquí y que nos ha traído hasta donde estamos hoy en día".

Recycled J, Natos y Waor, en su regreso a la sala Silikona | Antena 3 Noticias

¿Qué pasó aquel día?

Waor: "Nosotros en aquel entonces no teníamos un representante, nos organizábamos nosotros como buenamente podíamos y con lo poco que sabíamos. Entonces, habíamos puesto entradas anticipadas a la venta para el concierto de presentación de Hijos de la Ruina volumen I. Entonces Jorge, el dueño de la sala, nos llamaba diciendo 'me está llamando mogollón de gente queriendo reservar entradas, va a venir mucha gente', lo que no sabíamos es que tanta", recuerda Fernando entre risas.

"Aquí cabían unas 200 personas y cuando llegamos había como mil en la puerta. Recuerdo el entrar con mogollón de gente, que no nos dejaba prácticamente ni acceder. Mientras estábamos cantando tuvieron que echar el cierre porque la gente se les echaba encima, estaban tirando litros... Y tuvieron que venir los antidisturbios".

"Además fue un día en el que la cosa para los eventos de música en vivo estaba especialmente sensible porque el día anterior había ocurrido la desgracia del Madrid Arena... Entonces vino aquí la Policía 'muy de malas' con todo el mundo que estaba cantando todas las canciones en la puerta y nosotros desde dentro les oíamos corear todas las canciones mientras las cantábamos. No pudieron ver el concierto, se quedaron muchos fuera, pero sí lo escucharon".

Martes 13

Recycled J: "Es una cosa de hace bastante tiempo. Recuerdo que Fer y yo hablamos con un colectivo que era Martes 13, que luego realmente nunca llegamos a sacar ni una canción ni nada por el estilo, pero estaba marcado. En los principios de Natos y Waor, cuando yo era Cool, era algo que estaba ahí como un 'leitmotiv', luego ellos lo cogieron como título de una gran época, y al final ha sido algo a lo que el público también se ha agarrado y con el paso del tiempo es recurrente. De hecho, de esta misma manera, en el último single 'Pierdo el control' hemos aprovechado esta fecha para ir con ello y es algo que tenemos ahí grabado y conecta mucho con nuestro público".

Nuevo álbum 'HDLR Vol. 4': "El más trabajado hasta ahora"

Natos: "Sin duda como 'Hijos de la Ruina' es el disco más trabajado que hemos hecho, de largo además. Tiene 21 canciones, más que los otros tres trabajos juntos. Ha sido un año, o más de un año de proceso de creación en el que han pasado muchas cosas, a nivel vital nuestro también ha sido un año muy importante y hemos concentrado todas esas vivencias y todo lo que arrastrábamos del pasado en este disco".

"Nos lo hemos currado mucho. Ha sido bastante duro, pero también ha sido un camino muy bonito y estamos muy contentos con el resultado. Esperamos que le guste mucho al público".

Proceso de creación y grabación

Waor: "Desde octubre de 2024 hasta junio de 2025, cada mes y medio nos hemos ido juntando en una casa alejada de Madrid, alejada del ruido y cualquier distracción durante dos o tres días. A parte de pasárnoslo bien, disfrutar y reinos mucho, a hacer música, a empezar un montón de canciones, de las cuales algunas han formado parte del álbum, otras han sido descartadas, pero ha sido un periodo en el que hemos sido bastante constantes. Ha sido un proceso muy laborioso pero muy divertido, tanto entre nosotros como los productores, hemos hecho una piña muy buena y se ve reflejado en el resultado de las canciones. Todos hemos dado lo mejor que podíamos dar".

'Hijos de la Ruina' | Antena 3 Noticias

Varios registros, una misma esencia: Hijos de la Ruina

Recycled J: "No ha habido miras de decir 'vamos a buscar este sonido' o de mirar atrás y decir 'vamos a hacer algo como esto que nos funcionó', sino que nos hemos juntado y hemos fluido. Cada vez que nos juntábamos, a lo mejor salían cinco ideas, salían ocho o salía una, pero lo bonito es que, al final, la manera que tenemos de crear es la de unos amigos que se juntan a disfrutar los unos de los otros. Desde luego que hay cosas muy de mirar atrás y se nota la madurez que hemos cogido con el tiempo".

"Yo creo que es muy bonito todos nos abrimos cuando tenemos que abrirnos, chuleamos cuando tenemos que chulear, o nos ponemos más sentimentales y sobre todo exploramos caminos que como 'Natos y Waor' y como 'Recycled J' no son los mismos, cuando nos juntamos surge esa magia que al final es lo que nos una tanto a nosotros como con el público durante todos estos años".

Colaboraciones

Natos: "Ha habido un poco de todo, en el caso de 'Suite Soprano' son amigos nuestros desde hace muchísimos años, se podría decir que empezamos casi a la par y tenemos una gran relación. Hemos hecho canciones juntos y también muchas cosas fuera de la música y queríamos tenerlos en el disco porque para nosotros representan una época de nuestra vida. Además, ellos (Juancho Marqués y Sule B) tiene su carrera en solitario cada uno y también nos hacía ilusión volverlos a juntar y estar los cinco juntos".

"En el caso de 'Hijos Bastardos', es un grupo que para nosotros ha sido muy influyente. Llevamos escuchándolos toda la vida, incluso desde antes de hacer música, y han tenido mucho impacto en lo que fue nuestro sonido al principio y nuestra manera de entender el rap. Fer y yo ya habíamos hecho canciones por separado con ambos, pero también queríamos hacerlo con los dos juntos".

"En el caso de 'Cruzzi', es un gran colega nuestro, lo admiramos un montón y nos apetecía que estuviera en el disco. Igual con Lía Kali. Luego Cano, trabaja en el mismo estudio que nosotros y a base de vernos ha surgido una relación y nos gusta mucho lo que hace. Creíamos que esa era la gente que tenía que estar en nuestro disco y así ha sido".

Charlie

Waor: "Creo que hablo por los tres cuando digo que, tanto 'Hijos Bastardos' con general como Charlie en particular nos marcó mucho desde antes de hacer música. Yo tuve una temporada en la que solo escuchaba a Charlie e 'Hijos Bastardos' porque era lo que más me gustaba y de las pocas cosas con las que me sentía identificado".

"El hecho de que no enseñe la cara y la gente no sepa quién es creo que le añade un misticismo a su figura que, unido con que obviamente es muy bueno desde que tenía 15 años, hace que su figura despierte curiosidad. Es como un aura misterioso, pero trabajar con él es súper fácil porque es el tío más normal que te puedas echar a la cara".