George Clooney y su mujer Amal obtienen la nacionalidad francesa

George Clooney ha conseguido la ciudadanía francesa, junto con su esposa Amal Clooney y a sus dos hijos, según un decreto oficial publicado en el diario oficial del gobierno francés, el equivalente al BOE español.

El decreto de nacionalización confirma una ambición a la que Clooney aludió a principios de diciembre cuando elogió las leyes de privacidad francesas que mantienen a su familia protegida de los paparazzi. El ahora ciudadano estadounidense y francés tiene un largo vínculo con Europa que data desde antes de su matrimonio en 2014 con su esposa Amal, una abogada de derechos humanos británico-libanesa que habla francés con fluidez. Clooney posee una propiedad en la región del Lago de Como en Italia, comprada en 2002, y él y su esposa también compraron una mansión histórica en Inglaterra. “Me encanta la cultura francesa, su idioma, aunque después de 400 días de cursos todavía lo domino mal”, declaró en inglés hace unas semanas el actor a la emisora radio RTL.

"Su vida es mejor que en Los Ángeles"

George Clooney afirma que sus hijos tienen una "vida mucho mejor" al crecer en Francia que en Los Ángeles. “Aquí no les toman fotos a los niños. No hay paparazzi escondidos en las puertas de la escuela. Para nosotros, eso es lo más importante”. El matrimonio tiene una propiedad en el sur de Francia , una antigua finca vinícola llamada Domaine du Canadel, cerca del pueblo de Brignoles, que fue adquirida en 2021.También poseen un apartamento en Nueva York y una propiedad en Kentucky, pero se dice que vendieron casas en Los Ángeles y México durante la última década. La pareja son padres de gemelos de ocho años. Clooney dijo a RTL que, aunque la familia viaja con frecuencia, su hogar está en Francia "es donde somos más felices".

Clooney también es director y productor, y ha ganado dos Oscars: uno como mejor actor de reparto por Syriana en 2006 y otro como productor por Argo en 2012. Clooney no es la única figura de Hollywood que busca la ciudadanía francesa. El director estadounidense Jim Jarmusch declaró el viernes a la radio France Inter que también planea solicitarla. “Me gustaría un lugar que me permitiera escapar de Estados Unidos”, dijo, y agregó que también se sentía atraído por la cultura francesa.

