Gala Drag Queen de Las Palmas 2020 en directo: Actuaciones, en directo

La Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2020 cuenta hoy con unos presentadores de lujo: Santi Millán, Roberto Herrera y Pilar Rumeu. Además de las esperadas actuaciones de los drags, la gala más esperada del Carnaval de Las Palmas contará con las actuaciones de Blas Cantó, que interpretará 'Universo', canción que representará a España en Eurovisión y de la cantante grancanaria Cristina Ramos que cantará 'The show must go on' y 'Don´t leave this way'.