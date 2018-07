Una fotógrafa convierte a un perro callejero en el 'rey león' de la ciudad

LO ADOPTÓ TRAS ENCONTRARLO VAGANDO EN ESPAÑA

La fotógrafa encontró al perro abandonado durante un viaje a España y decidió adoptarlo y llevárselo con él a Alemania. Tschikko siempre la acompaña en sus viajes y por eso, en homenaje a su leal compañía decidió hacerle el reportaje de fotos 'El león de la gran ciudad', como si el animal fuera el rey de la jungla. Con esta serie de fotografías quiere demostrar que "no importa de dónde vengas, mientras seas curioso y tengas una sonrisa, no hay nada que no puedas llegar a ser".