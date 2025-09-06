El FesTVal reconoce a Antonio Pelayo con el Premio Constantino Romero por su destacada labor como corresponsal

El periodista de Antena 3, Antonio Pelayo, ha sido distinguido con el 'Premio Constantino Romero 2025' del festival de televisión de Vitoria-Gasteiz, FesTVal, por su trayectoria periodística y su "destacada labor como corresponsal, acercando la actualidad internacional con rigor y cercanía".

Así lo ha comunicado el festival, que, además, ha explicado que Pelayo comenzó su periplo como corresponsal en Roma en 1986, después de ser corresponsal del diario 'Ya' en París durante nueve años. Desde 1990, trabaja para Antena 3, cubriendo información que tiene que ver con el Vaticano y la Iglesia Católica.

A lo largo de toda su trayectoria, Antonio ha acompañado a los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco en numerosos viajes internacionales. Destaca su trabajo sobre la muerte del Papa Francisco y la cobertura del cónclave y entronización del nuevo Papa León XIV.

Vicente Vallés, premio Joan Ramón Mainat en el FesTVal

Vicente Vallés, presentador y director de Antena 3 Noticias 2, obtiene el Joan Ramón Mainat en el FesTVal como reconocimiento a una extensa carrera en televisión que le sitúa como una figura clave en el panorama periodístico nacional.

Vallés estudió periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Sus inicios dentro de la profesión se producen en la Cadena SER, colaborando en los programas Hora 25 y Hoy por Hoy. En 1987, empezó a trabajar en la sección de deportes de TVE, donde permaneció hasta su paso a Telemadrid, donde formó parte del equipo fundador de sus servicios informativos.

Desde entonces, ha trabajado en las principales cadenas de televisión de España, como redactor en la sección de Política, como responsable de la sección de Nacional, como director de programas informativos y, finalmente, como director y presentador de programas de noticias, debates, entrevistas y análisis.

El Festival de Televisión de Vitoria, el FesTVal, se despide hoy con una gala de clausura en la que ha premiado a lo más destacado de la televisión. El periodista de Antena 3, Vicente Vallés, ha recogido el premio Joan Ramón Mainat. Otro de los periodistas de Antena 3, Antonio Pelayo, ha recibido el premio Constantino Romero.

El premio al mejor programa se lo ha llevado 'El intermedio', un programa de La Sexta liderado por Wyoming. Desde el FesTVal han subrayado la capacidad que tiene de combinar humor y actualidad política con un estilo único.

También ha recibido un galardón 'Mihiluze', un concurso de EITB que contribuye a la divulgación de forma divertida. 'Perdiendo el juicio', una producción de Atresplayer, y 'Celeste' de Movistar Plus, han resultado galardonados.

'Late Xou' de Marc Giró, 'La isla de las tentaciones' y 'Futuro Imperfecto' también han acudido a Vitoria por su originalidad o su capacidad de reinventarse.

La serie documental 'No tenéis ni ** idea. Luis Enrique', de Movistar Plus+, es otra de las que serán ovacionadas esta noche por permitir conocer el personaje más allá del fútbol, y 'Jesús Calleja', de Mediaset España, por su capacidad de conectar con la audiencia a través de la aventura.

Pisará fuerte el actor Gabriel Guevara, protagonista de la serie 'Mar Afuera', que recogerá el Premio de la Fundación AISGE por su proyección como joven talento interpretativo y su consolidación como referente en la nueva generación de actores. Guevara ya desfiló por la alfombra naranja porque participó en la presentación de 'Mar Afuera', la nueva serie de Atresplayer, que se emitirá el día 14.

