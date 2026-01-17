Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, primer día en directo

Arranca la tercera edición de los Encierros Blancos de San Sebastián de los Reyes (Madrid), que se celebran este sábado 17 y domingo 18 de enero, dentro de las fiestas patronales en honor a San Sebastián Mártir. Unos encierros que serán retransmitido por Antena 3, reforzando así su histórica vinculación con los encierros de esta localidad madrileña, a los que da cobertura ininterrumpida desde el año 2004.

La retransmisión comenzará ambos días a las 10:45 horas, con la suelta de reses prevista para las 11:00h. Este primer día de encierros contará con toros pertenecientes a la ganadería extremeña Zalduendo, y al frente de la emisión estará la periodista de Antena 3 Noticias Sonsoles Martín, acompañada por Miguel Ángel Silva, de Espejo Público, que será el encargado de realizar conexiones a pie de calle desde distintos puntos del trazado.

Este primer día de encierros contará con la presencia de colaboradores como el influencer Tomás Páramo, que será el encargado de lanzar el cohete inaugural, y el torero Uceda Leal. Por ahora la protagonista de la jornada está siendo la lluvia, que no ha cesado en toda la noche, incluso se han dejado ver unos copos de nieve a primeras horas de este sábado.

El recorrido discurrirá por las calles Leopoldo Gimeno, Real Vieja, Postas, Real, Estafeta y la Avenida Plaza de Toros, finalizando en el ruedo. Asimismo, se delimitarán zonas específicas para corredores y público, y se prohíbe cualquier conducta que suponga maltrato o distracción de las reses.

Con motivo de su celebración, el Ayuntamiento ha lanzado 13 normas de participación y seguridad dirigidas tanto a corredores como a espectadores. Entre ellas, se establece que solo podrán participar personas con la aptitud física adecuada y mayores de 16 años, quedando prohibido correr bajo los efectos del alcohol o las drogas, portar objetos que dificulten la carrera o utilizar calzado y vestimenta inadecuados.

Historia de la ganadería

Los toros que recorrerán las calles de San Sebastián de los Reyes este sábado pertenecen a la ganadería Zalduendo, que es una de las divisas históricas del campo bravo español. Sus orígenes se remontan a 1772, cuando fue fundada por Joaquín Zalduendo en la localidad navarra de Caparroso. Desde entonces, el hierro ha pasado por distintas etapas que han marcado su evolución y prestigio dentro de la tauromaquia.

En 1988, la ganadería fue adquirida por el ganadero Fernando Domecq Solís, quien emprendió una profunda reestructuración del encaste y trasladó las reses a la finca Moheda de Zalduendo, situada en Aliseda, en la provincia de Cáceres. Años más tarde, en 2014, la familia Domecq vendió tanto el hierro como el ganado al empresario mexicano Alberto Baillères González, actual propietario de la divisa

Zalduendo está inscrita en la Unión de Criadores de Toros de Lidia y se distingue por su divisa encarnada y azul, así como por la señal en las orejas en punta de lanza en ambas.

