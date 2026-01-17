ENCIERROS BLANCOS
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, primer día en directo
Así ha sido el primer día de los encierros blancos de San Sebastián de los Reyes.
Publicidad
Arranca la tercera edición de los Encierros Blancos de San Sebastián de los Reyes (Madrid), que se celebran este sábado 17 y domingo 18 de enero, dentro de las fiestas patronales en honor a San Sebastián Mártir. Unos encierros que serán retransmitido por Antena 3, reforzando así su histórica vinculación con los encierros de esta localidad madrileña, a los que da cobertura ininterrumpida desde el año 2004.
La retransmisión comenzará ambos días a las 10:45 horas, con la suelta de reses prevista para las 11:00h. Este primer día de encierros contará con toros pertenecientes a la ganadería extremeña Zalduendo, y al frente de la emisión estará la periodista de Antena 3 Noticias Sonsoles Martín, acompañada por Miguel Ángel Silva, de Espejo Público, que será el encargado de realizar conexiones a pie de calle desde distintos puntos del trazado.
Este primer día de encierros contará con la presencia de colaboradores como el influencer Tomás Páramo, que será el encargado de lanzar el cohete inaugural, y el torero Uceda Leal. Por ahora la protagonista de la jornada está siendo la lluvia, que no ha cesado en toda la noche, incluso se han dejado ver unos copos de nieve a primeras horas de este sábado.
El recorrido discurrirá por las calles Leopoldo Gimeno, Real Vieja, Postas, Real, Estafeta y la Avenida Plaza de Toros, finalizando en el ruedo. Asimismo, se delimitarán zonas específicas para corredores y público, y se prohíbe cualquier conducta que suponga maltrato o distracción de las reses.
Con motivo de su celebración, el Ayuntamiento ha lanzado 13 normas de participación y seguridad dirigidas tanto a corredores como a espectadores. Entre ellas, se establece que solo podrán participar personas con la aptitud física adecuada y mayores de 16 años, quedando prohibido correr bajo los efectos del alcohol o las drogas, portar objetos que dificulten la carrera o utilizar calzado y vestimenta inadecuados.
Historia de la ganadería
Los toros que recorrerán las calles de San Sebastián de los Reyes este sábado pertenecen a la ganadería Zalduendo, que es una de las divisas históricas del campo bravo español. Sus orígenes se remontan a 1772, cuando fue fundada por Joaquín Zalduendo en la localidad navarra de Caparroso. Desde entonces, el hierro ha pasado por distintas etapas que han marcado su evolución y prestigio dentro de la tauromaquia.
En 1988, la ganadería fue adquirida por el ganadero Fernando Domecq Solís, quien emprendió una profunda reestructuración del encaste y trasladó las reses a la finca Moheda de Zalduendo, situada en Aliseda, en la provincia de Cáceres. Años más tarde, en 2014, la familia Domecq vendió tanto el hierro como el ganado al empresario mexicano Alberto Baillères González, actual propietario de la divisa
Zalduendo está inscrita en la Unión de Criadores de Toros de Lidia y se distingue por su divisa encarnada y azul, así como por la señal en las orejas en punta de lanza en ambas.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, primer día en directo: Así ha sido la carrera desde la piel de un corredor
Tras el encierro Ramón Rey, presidente de ACARTE y un corredor veterano, ha relatado ante los micrófonos de Antena 3 cómo ha sido esta carrera y la ha calificado de "regular" debido al tiempo: "Estos encierros han hecho honor a su nombre por la nieve que ha caído. Se han caído tres toros, y yo he podido entrar con los tres últimos".
A la pregunta de Miguel Ángel Silva de si debido a las condiciones meteorológicas en este encierro sólo se han quedado los corredores "más profesionales", el presidente de ACARTE ha respondido que: "Cuando hay mal tiempo sí que hay más huecos".
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, primer día en directo: Han asistido cerca de 1.000 corredores
Según datos de Protección Civil, pese a la lluvia y la nieve de esta jornada de sábado, "al encierro han acudido cerca de 1000 corredores".
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, primer día en directo: Las palabras de Tomás Páramo antes de encender la mecha
Minutos antes de dar el pistoletazo de salida al primer Encierro Blanco de este 2026, el influencer encargado de encender la mecha, Tomás Páramo, ha dado unas palabras ante los micrófonos de Antena 3 y ha reconocido sentirse muy ilusionado: "Me siento como si estuviese en casa, que hayan contado conmigo para algo tan importante, es un honor, estoy muy agradecido. Es una afición que llega desde pequeño, he pasado muchas tardes en la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes con mis abuelos, me emociona mucho poder estar aquí".
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, primer día en directo: 11 personas han tenido que ser asistidas
Según ha confirmado Pedro Martínez, portavoz de Protección Civil ante los micrófonos de Antena 3: "11 personas han tenido que ser atendidas, todas han sido ocasionadas por caídas, se van a trasladar al hospital a 4: dos por una luxación de hombro y clavícula y otra por múltiples contusiones, tras haber sido pisado por la manada. El último, será trasladado por un traumatismo craneoencefálico".
Se descartan heridos por hasta de toro.
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, primer día en directo: Encierro rápido y violento
El encierro ha durado 1 minuto 44 segundos y ha estado marcado por los resbalones tanto de los corredores como de los propios toros, aunque para lo peligroso que podría haber sido el encierro por la lluvia, no ha habido demasiadas caídas. Aparentemente no hay cornadas, aunque en unos minutos actualizaremos los datos oficiales.
El último tramo ha sido el más peligroso, con un corredor que se ha quedado tumbado en el suelo, pero el toro lo ha respetado.
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, primer día en directo
Arranca el primer Encierro Blanco pese a la lluvia.
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, primer día en directo: Estos serán los colaboradores
La retransmisión de este primer día de encierros estará acompañada por dos colaboradores muy especiales: el influencer y creador de contenido: Tomás Páramo, que será el encargado de lanzar el cohete inaugural, y el torero Uceda Leal.
El domingo la retransmisión de Antena 3 estará protagonizada por el periodista de Atresmedia Jalis de la Serna y la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía Fernández. Además, el torero local Diego García acompañará a Miguel Ángel Silva durante la cobertura en la calle.
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, primer día en directo: Normas para participar
Este viernes, el Ayuntamiento de la localidad publicaba un bando con 13 normas para evitar incidentes durante el encierro, así que si quieres correr, tendrás que tener en cuenta que sólo podrán participar personas con la aptitud física adecuada y mayores de 16 años, quedando prohibido correr bajo los efectos del alcohol o las drogas, portar objetos que dificulten la carrera o utilizar calzado y vestimenta inadecuados.
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, primer día en directo: Actividades después del encierro
Tras el encierro, habrá otros actos taurinos según ha publicado el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en su programación: A las 11:15 tendrá lugar una suelta de reses en la plaza de toros destinada a capea general. A las 12:15, comenzará una trashumancia infantil por la calle Postas y calle Real hasta la plaza de toros, y a las 13:00 dará comienzo un encierro infantil desde la calle San Roque esquina con calle Mayor.
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, primer día en directo: Nieva en San Sebastián de los Reyes
Por ahora la protagonista de la jornada está siendo la lluvia, que no ha cesado en toda la noche, incluso se están dejando ver copos de nieve a tan solo una hora de que dé comienzo el encierro.
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, primer día en directo: Manu Tenorio asistirá a los encierros
El cantante Manu Tenorio anunciaba a través de sus redes sociales que este domingo estará presente en el segundo Encierro Blanco de este 2026.
Encierros blancos de San Sebastián de Los Reyes 2026, primer día en directo: Los toros pertenecen a la ganadería Zalduendo
Los toros que recorrerán las calles de San Sebastián de los Reyes este sábado pertenecen a la ganadería Zalduendo, que es una de las divisas históricas del campo bravo español.
Sus orígenes se remontan a 1772, cuando fue fundada por Joaquín Zalduendo en la localidad navarra de Caparroso. Zalduendo está inscrita en la Unión de Criadores de Toros de Lidia y se distingue por su divisa encarnada y azul.
Sigue en directo el primer día de los encierros blancos de San Sebastián de los Reyes.
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo del primer día de Encierros Blancos en San Sebastián de los Reyes (Madrid).
Publicidad