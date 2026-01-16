La demanda contra Bad Bunny y la frase de sus canciones que le podría costar 16 millones de dólares

Bad Bunny vuelve a situarse en el centro de la polémica, pero esta vez en el ámbito judicial. El cantante se enfrenta a una demanda de 16 millones de dólares por usar una voz sin consentimiento en dos de sus canciones incluidas en los álbumes 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' y 'X 100PRE'. La demanda ha sido presentada contra Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del 'Conejo malo', por Tainaly Serrano Rivera. Según recoge la querella, los audios en cuestión fueron grabados en 2018 a petición del productor Roberto Rosado, conocido artísticamente como 'La Paciencia'.

Serrano Rivera sostiene que en ningún momento se le explicó para qué se iba a utilizar su voz ni que acabaría formando parte de canciones comerciales. Tampoco se habló de compensación económica ni se firmó contrato alguno que autorizara el uso de la grabación. En la demanda se subraya que no existió licencia, cesión de derechos ni consentimiento explícito para explotar su identidad de forma comercial.

La frase que origina el conflicto

El fragmento que ha dado lugar al proceso judicial corresponde a la frase "Mira, puñeta, no me quiten el perreo", que aparece tanto en el tema 'EoO', del álbum más reciente del cantante, como en 'Solo de Mí', incluido en X 100PRE. La demandante considera que el uso de su voz vulnera la ley de derecho a la propia imagen vigente en Puerto Rico.

Además, Serrano Rivera denuncia que esa grabación se utilizó de manera reiterada durante la residencia musical de Bad Bunny en Puerto Rico, sin haber recibido aviso ni compensación alguna. Por el momento, ni el artista ni su equipo legal han hecho declaraciones públicas sobre la demanda.

Segunda demanda millonaria del cantante

No es la primera vez que el cantante se enfrenta a una reclamación de este tipo. En 2023, su expareja Carliz de la Cruz presentó una demanda en la que reclamaba 40 millones de dólares por derechos de imagen, derechos morales de autor y daños y perjuicios.

En aquel momento, la querella señalaba que Bad Bunny le pidió grabar la frase "Bad Bunny baby" cuando aún mantenían una relación sentimental. Ese audio acabó utilizándose en canciones como Pa' Ti y Dos mil 16. Según la demanda, representantes de Rimas Entertainment intentaron adquirir los derechos de la grabación sin llegar a un acuerdo, y los temas se publicaron igualmente. Ninguna de las partes ha confirmado si ese proceso llegó a resolverse.

La nueva demanda llega en un año especialmente relevante para la carrera del artista. Bad Bunny se ha consolidado como el artista más escuchado de 2025 en Spotify y se prepara para protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, una actuación que se espera que tenga un gran componente simbólico y cultural vinculado a Puerto Rico.

A esto se le suma la continuación de la gira internacional de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', con la que ya ha recorrido varios países de Latinoamérica y que próximamente lo llevará a escenarios de Japón, Australia y Europa.

