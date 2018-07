Corsés y 'bodypainting' en la pasarela

La Semana de la Moda de Argentina, celebrada en Buenos Aires, no ha podido tener un final más seductor. La lencería ocupó la pasarela con atractivas modelos que combinaron corsés de diferentes colores, 'culottes' y elegante ropa interior con algunos toques de 'bodypainting'.

El diseñador Claudio Cosano firmó ese desfile de lencería en el que decidió añadir unos toques de 'bodypainting' para combinar con la lencería y sugerir un efecto de 'moda viva'. Lo hizo inspirándose en el clásico de Frank Sinatra: 'I've Got You Under My Skin' ('te llevo bajo mi piel').