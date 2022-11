La chirigota 'La maldición de la lapa negra', la comparsa 'Los carnívales', el coro 'Los del patio' y el cuarteto 'Brigada Amarilla (Agüita con nojotros)' han ganado los primeros premios en sus modalidades del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC).

Tras una Gran Final que ha durado casi doce horas, que empezó a las 20:30 del vienes 1 de marzo y ha acabado a las 8:00 horas de este sábado, el jurado del COAC ha leído tras veinte minutos de deliberación, su esperado veredicto, un palmarés que premia el gaditanismo de este concurso, que cada año recibe a más agrupaciones y aficionados de otros rincones.

De hecho el COAC, que se inició el pasado 26 de febrero, ha celebrado este año su edición más larga, más de un mes, debido al aumento del número de agrupaciones que, incluso desde Cataluña, Cantabria o Mérida, han querido pisar el Gran Teatro Falla, el "templo" de las coplas carnavaleras.

El palmarés final ha dado el primer premio de la modalidad de chirigota al grupo del veterano chirigotero del barrio de La Viña Manolo Santander, con letras de José Manuel Sánchez Reyes, y con un tipo que no podía ser más gaditano, el marisco de la playa de la Caleta.

"Yo me siento como un extraño aquí, en un concurso donde el sabor gaditano o se ha olvidado o se ha perdido. No me importa si algunos critican que soy muy localista", cantaban los de Manolo Santander. El chirigotero ha emocionado al público con una letra autobiográfica en la que se ha referido a los problemas de salud que le han aquejado este año y hecho temer no poder participar en este concurso, en el que la última vez que ganó un primer premio fue en el año 2000.

El segundo premio de chirigotas ha sido para los sevillanos 'Daddy Caí', unos reggaetoneros que han sido una de las sensaciones de este concurso y que a buen seguro van a hacer "perrear" mucho en este carnaval.

En su primera final, los sevillanos han querido, además de hacer un homenaje a los maestros de las coplas que les han inculcado el veneno del carnaval, recordar a Nacho, uno de sus componentes que ha fallecido sin ver el mayor éxito de su grupo, llegar a una Gran Final del COAC. "Un político drogata/un cura que es tocón/un monarca que es putero y tol mundo votando a Vox ...después la culpa pal reggaeton", cantaba en su estribillo esta chirigota, que ha aprovechado el éxito musical de Rosalía para, en otro momento, cantar que las drogas son "muy malas pa la mente".

Y es que el carnaval, además de dar su sarcástica versión de la actualidad, también hace sus versiones canallas de los éxitos musicales del año. Y no ha faltado ni el 'Malamente' de Rosalía, ni Freddie Mercury y su 'Bohemian Rhapsody'. 'Los quemasangre', la agrupación con la que José Luis García Cossío, 'Selu', ha celebrado sus treinta años en el COAC y con la que en esta edición ha logrado el tercer premio, ha llevado a escena al líder de Queen.

"Mamaaaa tu partido ha perdío y tan echao a la calle", le cantaba el "hijo" de Susana Díaz a la expresidenta andaluza, que "no va a poder ya enchufar" en la Junta de Andalucía su coche híbrido. 'Los carnívales', la comparsa de Antonio Martínez Ares, se ha llevado el primer premio en su modalidad , seguida de 'La gaditaníssima' y 'El marqués de Cádiz', que han quedado en segundo y tercer puesto.

En coros, tras el primer premio al de catrinas mexicanas de 'Los del patio', dirigido por José Manuel Pedrosa, se han llevado un segundo los hippies de 'La nueva era' y un tercero 'Los batallitas'. La Gran Final ha contado con la presencia del ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, para celebrar la reciente concesión a los carnavaleros de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por su trabajo en favor de una tradición en la que se mezclan "sabiduría, ingenio y buen rollo" y que deja constancia que el humor "es necesario" y las críticas "señal de buena salud democrática y ciudadana".

Con los premios del COAC ya repartidos, el carnaval de Cádiz salta hoy a las calles de la capital gaditana, donde durante nueve días las agrupaciones "ilegales", llamadas así porque no han participado en el concurso, despliegan su ingenio y humor por todos los rincones de la ciudad.