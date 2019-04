Los Beatles, Coldplay o Rihanna, protagonistas de los plagios más sonados en la historia de la música

SI COINCIDEN OCHO NOTAS CONSECUTIVAS, ES PLAGIO

Algunos clásicos del rock vuelven a sonar con fuerza décadas después, pero en los tribunales. El último en tener que rendir cuentas por plagio es Led Zeppelin, que 40 años depués un juez ve indicios de una posible copia. No es, ni mucho menos, el único caso en el que surja el comentario de "esta música me suena". Incluso los Beatles, con la canción 'Come together', plagiaron a otro mito, a Chuck Berry. Los casos son inumerables, Coldplay, Riahana, Shakira y Oasis, son algunos de los grupos que han estado en torno a estas posibles copias.