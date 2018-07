Bardem dedica un premio a Penélope Cruz con un “te quiero”

El actor español Javier Bardem fue homenajeado hoy en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, en el sur de California, donde aprovechó para declarar nuevamente su amor en público a su mujer, Penélope Cruz.



Bardem recibió de manos de su amiga y actriz Natalie Portman el premio International Star por su trabajo en "Biutiful", filme que compite en representación de México por una nominación en la categoría de película en habla no inglesa en la próxima edición de los Oscar.



"Imagino que estrella internacional quiere decir que no entendéis una palabra de lo que digo cuando trato de hablar en inglés", bromeó el intérprete español sobre el escenario del Centro de Convenciones de Palm Springs, donde tuvo lugar la ceremonia.



Aunque esquivó a la hora de hablar de su vida privada con la prensa, Bardem aprovechó el reconocimiento para expresar su afecto hacia Cruz, quien está a punto de dar a luz al primer hijo de la pareja y le acompañó en la gala, si bien no se dejó ver ante las cámaras.



"Quiero compartir esto con mi amor, con Penélope, por lo buen ser humano que es, es un regalo, mi regalo, es mi presente y mi futuro, gracias, te quiero", afirmó el actor entre los aplausos de los presentes en el momento más emotivo del evento. La dedicatoria del ganador de un Oscar por "No Country for Old Men" (No es país para viejos) recordó a una declaración de amor similar que le hizo a Cruz en mayo del año pasado en el festival de cine francés de Cannes.



Bardem tuvo palabras también para el realizador de "Biutiful", Alejandro González Iñárritu, a quien calificó de "uno de los mejores directores del mundo", así como para Michael Douglas.



"Es uno de esos actores que realmente ha ayudado a gente como yo a amar lo que hacemos, él es siempre increíble en lo que hace", señaló el actor español quien tuvo tiempo también para bromear con Natalie Portman y recordar cuando se fue de fiesta con ella por Madrid.



"Los bares gays eran los únicos sitios seguros para ella", dijo ante la mirada de Portman, que llegó a calificar al español como de "el mejor actor de nuestro tiempo". "Sé que va a ser el mejor en su nuevo papel de padre y marido", añadió Portman que agradeció al actor la ayuda que le prestó a la familia de una amiga suya que tuvo un accidente en Barcelona.



"Es (Bardem) un ser humano encantador y su arte viene de su humanidad extrema", dijo la israelí. En comentarios antes de la gala, Bardem insistió en que lo más importante de la noche, más allá del galardón era que "esto sirve para atraer la atención sobre la película ("Biutiful") en su campaña por los galardones de Hollywood.

Portman fue otra de las estrellas homenajeadas hoy en la ceremonia de premios de la 22 edición del festival de Palm Springs, que también reconoció el talento de Jennifer Lawrence ("Winter's Bone"), Colin Firth ("The King's Speech"), Robert Duvall ("Get Low") o del reparto de "The Social Network".

El certamen cinematográfico, que se celebra entre el 6 y el 17 de enero, tuvo esta semana también como protagonista a la directora Icíar Bollaín que acudió hasta la ciudad californiana a presentar "También la lluvia", apuesta del cine español para competir por el Oscar de habla no inglesa.