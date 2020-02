Así suena lo nuevo de Leonard Cohen: el canadiense estrena el single de su nuevo disco en su 82 cumpleaños

Este miércoles Leonard Cohen lanza el primer single de su nuevo disco, 'You want it darker', el día en que cumple 82 años. No es la primera vez que el cantante elige el día de su cumpleaños para lanzar un tema, pues coincidiendo con su 80 aniversario lanzó el disco Popular Problems.

'You want it darker' tendrá nueve canciones y la portada será completamente negra, con el nombre del autor en una esquina y el del disco en otra.

Sin embargo, se desconoce cuándo saldrá el álbum, que pese a ser anunciado en agosto, aún sigue sin fecha concreta de lanzamiento.