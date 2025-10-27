Amaia Montero se pronuncia por primera vez tras su regreso a La Oreja de Van Gogh: "Pensé muchas veces que no podría más"

Tras meses de rumores, indirectas y amistades rotas, sabemos que La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia, congregando de nuevo el grupo que sonó durante una generación entera y que retorna con una gira, el año que viene, por las principales ciudades de España y Latinoamérica. Situación que para muchos es un gran reencuentro y están encantados, pero que para otros es más una traición que deja en la estacada a Leire Martínez.

Además, su regreso viene marcado por una afirmación que la propia Amaia Montero aseguraba hace un tiempo, confirmando así que no volvería al grupo y que la dejaran en paz. Desde entonces, quitando los comunicados oficiales hechos por el grupo, la irundarra no había vuelto a comentar nada al respecto y mantenía su silencio intacto. Hasta hace unas horas, cuando publicaba por la red social Instagram un mensaje cargado de sentimientos y con una respuesta clara ante su vuelta al grupo.

Rompe su silencio

Comenzaba el comunicado hablando de esta oportunidad que la vida le ha otorgado: "Dicen que las oportunidades solo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra, cuando eliges ponerte en pie y seguir o cuando te levantas de nuevo", afirmando que durante todo este año de engaños siempre supo que volvería.

"Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada. Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable, pero sí muy real", comentaba Amaia refiriéndose a aquella época en la que su salud estaba en juego y de la que el costó salir. Comentando también al búsqueda que había hecho en si misma: "Cuando te buscas auténticamente es letal, tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra. De esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar".

Finalizaba sus palabras hablando de La Oreja de Van Gogh y de su ilusión de volver a casa: "Por eso os agradezco a tod@s todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando. He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia. Aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: JUNTOS". Rompiendo así su silencio y mostrándose más unida al conjunto musical que nunca, ya que para ella son su familia y esta muy contenta de volver con ellos.

