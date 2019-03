Ainhoa Arbizu: "Siempre pedía una moto y nunca me la traían"

CARTA A LOS REYES MAGOS

La presentadora de Deportes, Ainhoa Arbizu nos cuenta que siempre pedía a los Reyes Magos una moto y que nunca se la traían. "Mi hermana siempre pedía un perro y yo siempre una moto, y estaba obsesionada con la moto y nunca me llegaba hasta que a los 18 años me la trajeron, los Reyes se portaron muy bien y me la trajeron para andar por Barcelona". Este año Ainhoa dice que "aunque me gustan las sorpresas y no necesito nada, he pedido a los Reyes una impresora".