Colombia dice 'no' al acuerdo de paz con las FARC

RESULTADO INESPERADO

La opción del 'no' ha sido la más votada en el plebiscito sobre el acuerdo de paz del Gobierno colombiano con las FARC. El ex presidente colombiano Álvaro Uribe se erigió como el gran ganador del plebiscito sobre el acuerdo firmado con las FARC que dejó como perdedores a la paz y al presidente Juan Manuel Santos. Contra todo pronóstico, la opción del 'no' se impuso con el 50,21 % de los 12,8 millones de votos válidos, mientras que el 'sí' defendido por Santos, que consideraba el plebiscito "la decisión de voto más importante" de los colombianos "en toda su vida", logró el 49,78 %.