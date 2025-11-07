Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

IA

Un software con IA y realidad virtual reproduce el cuerpo de un paciente antes de la operación

Con las imágenes de las pruebas clínicas el programa reproduce al milímetro el interior de una persona para operar con mayor precisión.

software con IA

Un software con IA y realidad virtual | Antena 3 Noticias

Publicidad

Neila Gallego
Publicado:

La ciencia avanza gracias a la Inteligencia Artificial (IA). Ahora han conseguido generar una copia exacta de un paciente antes de entrar en el quirófano.

Con las imágenes de las pruebas clínicas el programa reproduce al milímetro el interior de esa persona. Así luego se puede operar de una manera más rápida y con mucha más precisión. Lo ha creado una empresa de Salamanca y también ayudará a los estudiantes de medicina.

Se trata de LAIA XR. Es un software que fusiona la IA con la realidad virtual que promete cambiar la planificación quirúrgica. "Precisión, seguridad para el paciente y tranquilidad para el cirujano ya que podrá conocer cómo es la anatomía y dónde están las estructuras más importantes del paciente", asegura Marcelo Jiménez, jefe de cirugía torácica del Hospital Universitario de Salamanca.

El software está desarrollado por la empresa Arsoft, que integra las tecnologías más avanzadas con el objetivo de mejorar la planificación y el análisis quirúrgico. Este sistema está diseñado para proporcionar a los cirujanos herramientas precisas y eficientes para la toma de decisiones durante las intervenciones.

Su principal objetivo es combinar la IA y la tecnología inmersiva para ofrecer un entorno tridimensional que facilite la visualización y análisis de las imágenes médicas. En el caso de la IA ayuda en el análisis automático de imágenes, permitiendo a los médicos segmentar y diferenciar estructuras como órganos. La realidad virtual mejora la manipulación de estas imágenes 3D, lo que consigue que los cirujanos comprendan mejor la anatomía del paciente.

El software reconstruye de forma tridimensional las imágenes obtenidas mediante resonancias magnéticas o tomografías computarizadas (TAC). Una vez procesada la imagen, la IA ayuda a segmentar estructuras, las partes del cuerpo, permitiendo su visualización aislada para un análisis más detallado. El sistema también tiene la capacidad de guardar la secuencia de los pasos seguidos en la planificación quirúrgica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Ciencia

Imagen del cometa interestelar 3I-ATLAS

La Agencia Espacial Europea desvela qué día estará más cerca de la Tierra el cometa 3I/ATLAS

software con IA

Un software con IA y realidad virtual reproduce el cuerpo de un paciente antes de la operación

Volcán

La inteligencia artificial se adelanta a los volcanes: logra predecir erupciones con 12 horas de antelación

ADN
ADN

Del retrato robot al "retrato genético": así permite el ADN poner rostro a crímenes sin resolver

rinoceronte blanco
Rinoceronte blanco

VÍDEO: Narran en directo el nacimiento de un bebé rinoceronte

Superluna sobre Sevilla
Superluna

Dónde y a qué hora ver la 'Luna del castor': La superluna estará a unos 356.400 kilómetros de la Tierra

Teniendo en cuenta que la distancia media es de más de 400.000 kilómetros, está prácticamente un 11% más cerca de la media.

Estructura proteica de una pequeña proteina (stannin)
Avances ciencia

Investigadoras del CSIC desarrollan una herramienta de IA capaz de predecir funciones desconocidas de proteínas

La tecnología, denominada FANTASIA, permite desvelar en cuestión de horas la función de millones de genes sin necesidad de referencias previas, abriendo nuevas posibilidades en biología, medicina y biotecnología.

El glaciar Hektoria en febrero de 2024.

Un glaciar de la Antártida colapsa a una velocidad sin precedentes desde la Edad de Hielo

Detectan una bola de fuego que sobrevuela el Mediterráneo a 131.000 km/hora

Una bola de fuego más luminosa que la luna llena es detectada en Toledo y Sevilla

El hospital Germans Trias de Badalona ha realizado este hito durante una apendicitis agud

Operar de urgencia a distancia ya es posible: así logró este hito un hospital español

Publicidad