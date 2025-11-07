Un software con IA y realidad virtual reproduce el cuerpo de un paciente antes de la operación

La ciencia avanza gracias a la Inteligencia Artificial (IA). Ahora han conseguido generar una copia exacta de un paciente antes de entrar en el quirófano.

Con las imágenes de las pruebas clínicas el programa reproduce al milímetro el interior de esa persona. Así luego se puede operar de una manera más rápida y con mucha más precisión. Lo ha creado una empresa de Salamanca y también ayudará a los estudiantes de medicina.

Se trata de LAIA XR. Es un software que fusiona la IA con la realidad virtual que promete cambiar la planificación quirúrgica. "Precisión, seguridad para el paciente y tranquilidad para el cirujano ya que podrá conocer cómo es la anatomía y dónde están las estructuras más importantes del paciente", asegura Marcelo Jiménez, jefe de cirugía torácica del Hospital Universitario de Salamanca.

El software está desarrollado por la empresa Arsoft, que integra las tecnologías más avanzadas con el objetivo de mejorar la planificación y el análisis quirúrgico. Este sistema está diseñado para proporcionar a los cirujanos herramientas precisas y eficientes para la toma de decisiones durante las intervenciones.

Su principal objetivo es combinar la IA y la tecnología inmersiva para ofrecer un entorno tridimensional que facilite la visualización y análisis de las imágenes médicas. En el caso de la IA ayuda en el análisis automático de imágenes, permitiendo a los médicos segmentar y diferenciar estructuras como órganos. La realidad virtual mejora la manipulación de estas imágenes 3D, lo que consigue que los cirujanos comprendan mejor la anatomía del paciente.

El software reconstruye de forma tridimensional las imágenes obtenidas mediante resonancias magnéticas o tomografías computarizadas (TAC). Una vez procesada la imagen, la IA ayuda a segmentar estructuras, las partes del cuerpo, permitiendo su visualización aislada para un análisis más detallado. El sistema también tiene la capacidad de guardar la secuencia de los pasos seguidos en la planificación quirúrgica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.