Dónde y a qué hora ver la 'Luna del castor': La superluna estará a unos 356.400 kilómetros de la Tierra

Teniendo en cuenta que la distancia media es de más de 400.000 kilómetros, está prácticamente un 11% más cerca de la media.

Superluna sobre Sevilla

Europa Press

Ángela Clemente
Publicado:

Este 5 de noviembre es un día clave. La Luna se acerca a la Tierra y se podrá ver más grande y brillante de lo habitual. Es la llamada Luna del Castor. Aquí te contamos cuándo es el momento ideal para verla desde donde estés.

Según 'euronews', la Asociación de Astrónomos (VdS) precisa que la Luna estará a unos 356.400 kilómetros de la Tierra a las 23:16 del miércoles 5 de noviembre. Teniendo en cuenta que la distancia media es de más de 400.000 kilómetros, está prácticamente un 11% más cerca de la media. "Para la mayoría de la gente, la diferencia de tamaño entre una superluna y una luna llena normal es difícil de reconocer", explicó a dpa la astrónoma Carolin Liefke.

Desde dónde ver mejor la Luna del castor

El máximo de esta luna llena se alcanza a las 14:19 horas de este miércoles cuando la luna no sea visible sobre Europa. Su punto más cercano a la Tierra será a las 23:16, hora de España, y debería ser claramente visible durante toda la tarde y la noche después de la puesta de sol.

Para aquellos que quieran ver la superluna, se les recomienda alejarse de la iluminación urbana, es decir, zonas cercanas al mar, campo, o la montaña son óptimas.

'Luna del Castor'

El término 'luna de castor' procede, según el citado medio, de Norteamérica. Se remonta a los pueblos indígenas y a los primeros colonos. Los castores son más activos en noviembre, cuando construyen presas y rellenan sus madrigueras. Como tradición, los cazadores ponen trampas para castores en esta época del año para conseguir pieles para la estación fría.

En Alemania, por ejemplo, a la luna llena de noviembre la suelen llamar 'luna de niebla', como referencia al tiempo otoñal con una densa neblina en las primeras horas de la mañana.

