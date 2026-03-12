Confirman 12 casos de listeriosis, dos mortales, por productos de una charcutería del sur de Francia

Las autoridades sanitarias francesas han alertado de doce casos de listeriosis, entre ellos dos casos mortales, ligados a los productos de la empresa de charcutería Drôme Ardèche Tradition, situada al sur del país. Cabe destacar que los dos fallecidos tenían una edad media de 81 años y, por ende, acarreaban a su vez otros factores de morbilidad, según han detallado los Ministerios de Agricultura y de Sanidad en un comunicado.

A raíz de las sospechas desatadas el pasado 24 de febrero sobre el material de la charcutera, los servicios sanitarios procedieron a realizar un estudio de los productos. Los análisis realizados por el Centro Nacional de Referencia para la listeria, el Instituto Pasteur, han confirmado la presencia de bacterias de listeria similares a las que se habían encontrado en los estudios de los enfermos. De esta manera, se ha decretado la suspensión de su actividad y, al tiempo, se han retirado sus productos de charcutería del mercado.

El consumo de alimentos contaminados es la principal vía de transmisión

La listeriosis es una infección causada por el microbio Listeria monocytogenes. Esta zoonosis alimentaria se ha asociado al consumo de alimentos listos para el consumo (ALC). No es considerada una enfermedad frecuente, peo sí de gravedad. Es más, el grupo de población más castigado por la listeria es el de las personas mayores de 64 años. Cada año en la Unión Europea, la cifra de personas afectadas aumenta. Actualmente, se presentan 2.000 casos anuales, de los cuales, más del 90 % necesita tratamiento hospitalario. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la alta tasa de mortalidad de esta infección la convierte en un importante problema para la salud pública, aunque de que el número de casos no sea elevado

A diferencia de muchas otras bacterias de transmisión alimentaria, L. monocytogenes puede sobrevivir y multiplicarse incluso en las bajas temperaturas de un refrigerador.

