Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

Listeriosis

Confirman 12 casos de listeriosis, dos mortales, por productos de una charcutería del sur de Francia

Se han identificado en Francia una docena de infecciones producidas entre septiembre del 2025 y enero de este año.

Visitamos los laboratorios que buscan el origen del brote de listeriosis

Visitamos los laboratorios que buscan el origen del brote de listeriosisSinc

Publicidad

María Sáez
Publicado:

Las autoridades sanitarias francesas han alertado de doce casos de listeriosis, entre ellos dos casos mortales, ligados a los productos de la empresa de charcutería Drôme Ardèche Tradition, situada al sur del país. Cabe destacar que los dos fallecidos tenían una edad media de 81 años y, por ende, acarreaban a su vez otros factores de morbilidad, según han detallado los Ministerios de Agricultura y de Sanidad en un comunicado.

A raíz de las sospechas desatadas el pasado 24 de febrero sobre el material de la charcutera, los servicios sanitarios procedieron a realizar un estudio de los productos. Los análisis realizados por el Centro Nacional de Referencia para la listeria, el Instituto Pasteur, han confirmado la presencia de bacterias de listeria similares a las que se habían encontrado en los estudios de los enfermos. De esta manera, se ha decretado la suspensión de su actividad y, al tiempo, se han retirado sus productos de charcutería del mercado.

El consumo de alimentos contaminados es la principal vía de transmisión

La listeriosis es una infección causada por el microbio Listeria monocytogenes. Esta zoonosis alimentaria se ha asociado al consumo de alimentos listos para el consumo (ALC). No es considerada una enfermedad frecuente, peo sí de gravedad. Es más, el grupo de población más castigado por la listeria es el de las personas mayores de 64 años. Cada año en la Unión Europea, la cifra de personas afectadas aumenta. Actualmente, se presentan 2.000 casos anuales, de los cuales, más del 90 % necesita tratamiento hospitalario. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la alta tasa de mortalidad de esta infección la convierte en un importante problema para la salud pública, aunque de que el número de casos no sea elevado

A diferencia de muchas otras bacterias de transmisión alimentaria, L. monocytogenes puede sobrevivir y multiplicarse incluso en las bajas temperaturas de un refrigerador.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Hypatia III, así será la primera misión en el Ártico de mujeres científicas

Hypatia III, así será la primera misión en el Ártico de mujeres científicas

Publicidad

Ciencia

Visitamos los laboratorios que buscan el origen del brote de listeriosis

Confirman 12 casos de listeriosis, dos mortales, por productos de una charcutería del sur de Francia

Un anticuerpo contra una peligrosa bacteria hospitalaria multirresistente abre una nueva vía para combatir infecciones

Un anticuerpo logra 'desarmar' a una peligrosa bacteria hospitalaria sin usar antibióticos

Cambio de hora

Cambio de hora 2026: qué día hay que ajustar el reloj por el horario de verano

Imagen de archivo de un eclipse.
Eclipse

El norte de Galicia se convierte en el destino más codiciado para ver el eclipse de agosto: "Las reservas vuelan"

Luna llena y otras fases lunares
Fases lunares

Calendario lunar marzo 2026: descubre qué fenómenos marcarán el mes

Cambio de hora
Cambio hora

Cuándo se cambia la hora en 2026: este es el día que empieza el horario de verano

Si tienes ganas de que llegue el horario de verano, en marzo de 2026 se producirá el esperado cambio de hora.

Langostas en Canarias
Canarias

Una plaga de langostas llega desde África a Canarias con la calima

"El peor de los escenarios es que ahora venga un episodio de lluvias y observemos reproducción", explican desde el Cabildo de Lanzarote.

Parque Nacional del Teide

¿Cómo suena el Teide? Así se escucha la actividad sísmica registrada en Tenerife

Continúa activo el enjambre sísmico en las Cañadas del Teide tras más de 31 horas, según el IGN

Tercer enjambre sísmico en Tenerife en menos de una semana: ¿Habrá erupción a corto plazo?

Imagen de archivo de un astronauta

Los efectos secundarios de viajar al espacio: el cerebro de los astronautas se deforma

Publicidad