Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

Universo

Científicos canarios buscan el "eslabón perdido" de los planetas del Universo

La investigación astrofísica reciente ha desvelado que la mayoría de las estrellas similares al Sol albergan planetas con un tamaño comprendido entre el de la Tierra y el de Neptuno.

Estudio del sistema joven V1298 Tau

Estudio del sistema joven V1298 TauIAC

Publicidad

Toñi Galván
Publicado:

Investigadores del IAC (Instituto de Astrofísica de Canarias) participan en el estudio del sistema joven V1298 Tau (solo 20 millones de años), logrando capturar una "instantánea" de cómo se forman los planetas más comunes de la galaxia: las super-Tierras y sub-Neptunos. La investigación astrofísica reciente ha desvelado que la mayoría de las estrellas similares al Sol albergan planetas con un tamaño comprendido entre el de la Tierra y el de Neptuno. De hecho, estas 'super-Tierras' y 'sub-Neptunos' son los planetas más comunes de la galaxia, aunque curiosamente no existan en nuestro Sistema Solar.

A pesar de esta abundancia, y debido a su ausencia en nuestro 'vecindario', sus mecanismos de formación albergan todavía muchas lagunas. En particular, se ha determinado que estos planetas podrían perder gran parte de su atmosfera durante sus primeros años de vida y transicionar de planetas gigantes, como los del sistema solar, a sub-Neptunos.

¿Cómo se forman los planetas más comunes del Universo?

Un equipo internacional de astrónomos, en el que participa los investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) Enric Pallé y Felipe Murgas, ha encontrado un ‘eslabón clave’ para determinar cómo se produce este proceso. Al estudiar cuatro planetas recién nacidos en el sistema V1298 Tau, este equipo ha logrado capturar una instantánea de estos objetos en pleno proceso de transformación para convertirse en los tipos de planetas más frecuentes de la galaxia.

"Todas las estrellas jóvenes son intrínsecamente activas, lo que hasta ahora había impedido medir con precisión las masas de sus planetas en formación. Este estudio supera ese obstáculo al emplear una técnica ingeniosa basada en la gravedad mutua entre planetas", afirma el investigador del IAC, Enric Pallé. "Confirmar que estos mundos son extraordinariamente hinchados nos da una pieza fundamental para reconstruir la historia evolutiva de los sistemas planetarios más comunes de la galaxia, y nos ayudara a entender por qué el nuestro es una excepción".

"Lo que es tan emocionante es que estamos viendo un avance de lo que se convertirá en un sistema planetario muy normal", afirma John Livingston, autor principal del estudio del Astrobiology Center in Tokyo, Japan. "Los cuatro planetas que estudiamos probablemente se contraerán hasta convertirse en ‘super-Tierras’ y ‘sub-Neptunos’. Nunca habíamos tenido una imagen tan clara de planetas jóvenes en sus primeros años de formación", remarca.

Un laboratorio cósmico joven

Este estudio se centra en V1298 Tau, una estrella de solo unos 20 millones de años, un parpadeo en el tiempo cósmico comparado con nuestro Sol de 4.500 millones de años. Orbitando esta joven y activa estrella se encuentran cuatro planetas gigantes, todos con tamaños entre el de Neptuno y Júpiter, atrapados en una fase fugaz y turbulenta de evolución rápida. Por sus circunstancias, este sistema parece ser un ancestro directo de los sistemas compactos de varios planetas que se encuentran por toda la galaxia.

Durante una década, el equipo ha utilizado utilizó una batería de telescopios terrestres y espaciales para medir con precisión cuándo pasaba cada planeta por delante de la estrella, un evento conocido como tránsito. Al cronometrar estos tránsitos, el personal investigador ha detectado que las órbitas no eran perfectamente regulares.

Planetas como nubes de algodón de azúcar

Los resultados de este seguimiento fueron sorprendentes. A pesar de tener entre 5 y 10 veces el radio de la Tierra, se descubrió que los planetas tienen masas de solo 5 a 15 veces la de nuestro planeta Tierra. Esto los hace increíblemente poco densos: más parecidos a un algodón de azúcar del tamaño de un planeta que a mundos rocosos como nuestra Tierra.

"Se sospechaba que los planetas jóvenes tenían densidades muy bajas, pero esto nunca se había medido", afirma Felipe Murgas, coautor del IAC, quien añade que "al comparar sus masas con sus radios, hemos proporcionado la primera medida observacional de sus densidades promedio, y hemos determinado que son excepcionalmente esponjosos y que en los próximos millones de años perderán gran parte de su atmosfera al espacio debido a la intensa radiación de su estrella". El eslabón perdido

"Me recuerda al famoso fósil 'Lucy', uno de nuestros ancestros homínidos que vivió hace 3 millones de años y fue uno de los eslabones perdidos clave entre los simios y los humanos", añade Petigura. "V1298 Tau es un vínculo crítico entre las nebulosas de formación estelar que vemos por todo el cielo y los sistemas planetarios maduros que hemos descubierto por millares", añade.

Comprender sistemas como V1298 Tau también puede ayudar a explicar por qué nuestro propio sistema solar carece de las super-Tierras y sub-Neptunos que son tan abundantes en otros lugares de la galaxia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El astroturismo, una nueva tendencia para recuperar el cielo nocturno y las estrellas

pexels-visit-greenland-108649-360912

Publicidad

Ciencia

Estudio del sistema joven V1298 Tau

Científicos canarios buscan el "eslabón perdido" de los planetas del Universo

Luna llena

Calendario lunar enero 2026: la luna del lobo y otros momentos especiales de este mes

Imagen de archivo de una cerveza

Diseñan un sensor capaz de detectar la escopolamina, la droga usada en la sumisión química, en menos de cinco minutos

Imagen de archivo de una tableta de chocolate negro
Chocolate

El chocolate podría tener la llave maestra contra el envejecimiento

Cometa 3I-Atlas
Astronomía

Hoy el cometa 3I/ATLAS estará más cerca de la Tierra que nunca: ¿qué ocurrirá y desde dónde puedo verlo?

Tardígrado
Lucha contra el cáncer

Una proteína encontrada en el animal 'inmortal' de la tierra podría ser clave para detener el cáncer

La proteína Dsup permite que los tardígrados puedan sobrevivir en el espacio a los rayos cósmicos sin sufrir daños en su ADN.

Imagen de archivo de una aurora boreal
Turismo astronómico

El astroturismo, una nueva tendencia para recuperar el cielo nocturno y las estrellas

La contaminación lumínica nos hace perder un tesoro natural como el cielo nocturno.

Botellas y envases de plástico inundan la arena de una playa

Crean un plástico capaz de degradarse 'a la carta': puede hacerlo en sólo unos días

La capa de ozono se estaría recuperando

¿Se está cerrando realmente y por qué el agujero de la capa de ozono?

Cometa 3I-Atlas

¿Cómo puedo ver el cometa 3I/ATLAS desde la Tierra? Así es el astro que se acerca a nuestro planeta

Publicidad