El PP prefiere el diálogo directo con los votantes antes que mítines

PP

Mientras, el PP asegura que no hará una campaña basada en mítines, sino en el diálogo directo con los votantes. Precisamente el candidato a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, se dirigía a los indecisos a los que pedía que no dejen pasar la oportunidad de cambiar las cosas. Y a pesar de que el PP también está a la vanguardia en el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías en esta campaña, la candidata popular a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Tavío, no quiso renunciar a pegar los carteles de toda la vida, y lo hizo arropada por los suyos, que le estuvieron animando al grito de "alcaldesa".