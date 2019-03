José Miguel Vázquez, delegado de la Asociacion Miastenia Canarias

LA ENTREVISTA DE LA MAÑANA

En Canarias hay unas 15 personas con miastenia gravis, una enfermedad de origen desconocido. La produce un defecto bioquímico pero no se sabe por qué. Es una enfermedad degenerativa, que además no tiene cura. No se contagia, no es hereditaria, y sus síntomas son: caída de los párpados, visión doble, alteración del tono de voz, debilidad muscular en extremidades y dificultad respiratoria.