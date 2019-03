SORIA

Mientras el líder de los populares canarios ha vuelto asegurar hoy que Canarias no sólo no se ha beneficiado de este acuerdo con Zapatero, sino que a salido perdiendo, que cada vez son menos los recursos que el gobierno socialista destina a las islas. En una entrevista en el Programa Espejo Público con Susana Griso, ha asegurado que ese y no otro fue el motivo de la ruptura del pacto con los nacionalistas.