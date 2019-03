El viento sorprendió ayer a las islas

MEDIO AMBIENTE

El viento llegó esta vez sin esperarlo y sin ningún tipo de alerta. Un fenómeno meteorólogico que no esperaban ni gobierno de canarias ni agencia estatal de meteorología y que afectó a gran parte de las islas. En el sureste de gran canaria por ejemplo rachas de hasta 75 kilómetros por hora obligaron anoche a actuar a los servicios de emergencia. El viento dejó un rastro de daños en inmuebles y mobiliario urbano, pero, afortunadamente, no provocó daños personales. El mal tiempo también llegó con lluvia y niebla a las islas occidentales. En el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, la niebla provocó la cancelación de 24 vuelos. No pudo salir ningún avión desde las 6 de la tarde. El viento sopló con tanta fuerza que causó la caída de ramas y de algunas vallas metálicas, causando daños a edificios y vehículos. El mal tiempo sorprendió a todos. En La Laguna, por ejemplo, se suspendieron los actos previstos por la tarde: la procesión del Santísimo Cristo y los tradicionales fuegos. La exhibición pirotécnica ha quedado aplazada para el próximo martes día 21.