Salen a la luz las grabaciones de las llamadas de auxilio de los excursionistas de Piedra de cochinos, en Los Silos

SOCIEDAD

Fue un rescate largo y angustioso, duró más de 20 horas. Los equipos de rescate consiguieron sacar con vida a 23 excursionistas. Pero seis de ellos fallecieron por la falta de oxígeno y por la inhalación de gases. Los senderistas se habían metido por error en esta galería de agua, pensando que era un túnel que comunicaba dos barrancos. El guía no había acudido y le dio las instrucciones por teléfono. Caminaron dos kilómetros por la galería de piedra de los cochinos. Debilitados y semi-incoscientes no pudieron dar la vuelta. Ocurrió en Los Silos, en el norte de Tenerife, el 10 de febrero de 2007.Tres años y medio después, las grabaciones de la primera llamada de auxilio confirman lo que familiares de las víctimas han denunciado durante todo este tiempo. Que hubo una descoordinación desde el principio de los servicios de emergencia. En esta llamada, uno de los supervivientes se esfuerza por explicar la situación y dónde están ubicados. Al otro lado del teléfono, llegan a decirle que han cometeido una temeridad y que no saben cómo ayudarles.